Dans le dossier du permis d'environnement de Liege Airport, Willy Borsus (MR), vice-président wallon et ministre de l'Economie, estime "intenable", une limitation à 50.000 mouvements par an, soutenue par sa collègue Céline Tellier (Ecolo). "Un gouvernement n'a pas pour vocation de détruire ce qu'il a lui-même mis des années à construire et à construire avec succès", pointe-t-il dans L'Echo samedi.

"Le dossier n'est pas abouti et les positions ne sont pas figées, mais c'est clair qu'une limitation à 50.000 mouvements, telle qu'elle figure dans la proposition qui nous a été soumise via le rapport technique, est une proposition qui est destructrice et qui va entraîner une mort lente de l'aéroport de Liège. Ce serait une véritable catastrophe sociale et cela reviendrait à simplement envoyer les mêmes avions vers des aéroports proches, ailleurs en Europe comme à Lille, ou en Flandre", estime M. Borsus.

Il pointe qu'en 2012, il y avait déjà 45.000 mouvements et qu'en avril dernier le gouvernement a adopté les arrêtés qui révisent le plan d'exposition au bruit en validant notamment 60.000 mouvements. "Il me paraît impossible et complètement inimaginable de défaire ce que nous venons d'approuver", avance le ministre.

Il se dit aussi "interpellé" par les plaintes des riverains citant certaines statistiques: "je vois par exemple que sur les 1.927 plaintes en 2021, 72% viennent de onze plaignants. Je ne mésestime pas le problème qu'ils vivent, mais on parle de onze plaignants. Je suis encore plus interpellé quand je vois qu'un seul habitant a émis 443 plaintes au premier semestre 2022", détaille le Marchois.

