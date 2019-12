Le spécialiste des logiciels open source de gestion d'entreprises Odoo a clôturé un investissement minoritaire de 90 millions de dollars par Summit Partners, société d'investissement américaine, avec la participation du comité de direction de l'entreprise, de la SRIW (Société régionale d'Investissement de Wallonie) et du fonds d'investissement liégeois Noshaq.

Cet investissement doit soutenir le développement de l'entreprise, indique-t-elle mardi.

Odoo propose une suite "flexible" d'applications d'exécution et de gestion aux entreprises de secteurs différents. Ces services englobent notamment les fonctionnalités de comptabilité, de gestion des stocks et des clients, de fabrication de produits ou encore de ressources humaines. Avec plus de 4,5 millions d'utilisateurs internationaux, Odoo est le leader mondial des logiciels open source permettant la gestion complète d'entreprises diverses.

Le chiffre d'affaires d'Odoo, fondé en 2005, a progressé de plus de 50% ces 10 dernières années. L'entreprise compte plus de 750 employés et possède des bureaux aux Etats-Unis, en Inde, à Hong Kong, au Luxembourg, en Belgique et à Dubaï.

