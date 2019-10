En 14 ans, Odoo est devenue un monument du numérique en Belgique. Ses logiciels de gestion pour les PME sont utilisés par 4,5 millions de personnes dans le monde. Un changement de " business model " récent a permis à la firme de 900 personnes d'atteindre la rentabilité en maintenant une forte croissance.

Plus qu'une entreprise, c'est un symbole. Dans l'univers des entreprises digitales, Odoo est généralement citée en exemple comme l'une des plus grosses scale-up de Wallonie. Et pour cause, l'entreprise fondée par Fabien Pinckaers lorsqu'il était encore étudiant (à l'époque elle s'appelait Tiny ERP avant de devenir OpenERP et enfin Odoo) compte aujourd'hui pas loin de 900 employés répartis entre la Belgique, l'Inde et les Etats-Unis, notamment. Et ce ne serait qu'un début, selon Fabien Pinckaers, particulièrement enthousiaste : " On continue de grandir à un rythme de 50% par an, donc on pourrait atteindre 5.000 personnes d'ici quelques années. Nous n'avons même pas encore touché 0,1% du marché mondial et disposons donc d'un boulevard devant nous en termes de croissance ".

...