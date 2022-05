L'entreprise montoise I-care, spécialisée dans les solutions de maintenance prescriptive et prédictive de machines, à l'aide de l'intelligence artificielle, a signé un nouveau contrat record avec "un géant européen de la chimie".

Ni le nom de cette société ni les termes financiers du contrat, qui concerne 228 usines dans le monde, n'a été communiqué.

Ce nouveau contrat record intervient trois mois après qu'I-care a signé son plus gros contrat jusque-là, avec un leader américain du secteur agroalimentaire.

"Ce contrat majeur constitue une nouvelle marque de confiance et de reconnaissance de l'efficacité de nos solutions de la part de grands groupes industriels mondiaux. Ceux-ci font appel à I-care parce nous leur permettons de réduire de manière significative leurs risques industriels, qu'ils soient financiers, de qualité, de sécurité ou encore environnementaux", se réjouit Fabrice Brion, CEO de l'entreprise fondée en 2004, cité dans un communiqué.

I-care monitore en continu les équipements industriels de milliers de clients dans tous les principaux secteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire à la chimie, en passant par la pharma, l'énergie ou encore les matériaux.

I-care vise 35% de croissance organique par an. L'entreprise wallonne a dépassé récemment les 600 employés dans le monde et travaille à l'ouverture de nouveaux bureaux à l'étranger.

