L'enseigne néerlandaise de magasins de chaussures vanHaren Schoenen, filiale du géant allemand Deichmann, va reprendre dès le 1er octobre 43 magasins Brantano en Belgique, a-t-elle annoncé lundi. L'information a été confirmée par les curateurs de FNG, la maison-mère en faillite de Brantano.

L'accord conclu prévoit que les curateurs ont, jusqu'à la fin septembre, la possibilité de poursuivre la liquidation des stocks des magasins concernés.

S'agissant des modalités du rachat et de sa mise en oeuvre, les détails seront communiqués ultérieurement, précisent vanHaren et les curateurs.

Dans un communiqué, vanHaren se réjouit de faire un "pas important" dans la concrétisation de ses ambitions sur le marché belge. Au cours des trois dernières années, l'enseigne a en effet ouvert 16 magasins en Belgique. Avec la reprise d'une quarantaine de magasins Brantano, son réseau belge comptera donc une soixantaine de points de vente.

vanHaren existe depuis plus de 90 ans aux Pays-Bas, où elle compte 143 magasins, et se présente comme une entreprise familiale faisant la part belle au capital humain. "Il sera examiné avec soin dans les prochaines semaines quels collaborateurs de Brantano pourront être intégrés au sein de vanHaren", indique encore le repreneur.

vanHaren fait depuis 1985 partie du groupe familial allemand Deichmann, lui-même actif dans 31 pays avec plus de 4.200 magasins de chaussures.

