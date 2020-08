Une liquidation a lieu ce samedi dans une soixantaine de magasins Brantano, a indiqué vendredi le curateur Geert Van Deyck. De longues files de clients se formaient déjà devant les portes de certains magasins.

Cette liquidation qui devrait durer quelques semaines est organisée par la maison de ventes aux enchères Moyersoen, qui a pris contact avec d'anciens travailleurs de Brantano pour savoir s'ils étaient prêts à revenir pour cette liquidation. Des travailleurs intérimaires seront affectés si nécessaire.

"Cette liquidation débutera samedi dans 61 ou 62 magasins. Le nombre de boutiques en question dépendra des effectifs disponibles", explique M. Van Deyck.

Ce samedi matin, avant même l'ouvertue des portes, de longues files se formaient devant plusieurs magasins Brantano rapporte le quotidien flamand Het Nieuwsblad.

Lange wachtrijen voor uiterkoop van Brantano, ook in Torhout. Iedereen met mondkapje op, afstand houden is moeilijk @vrtnws pic.twitter.com/FFy8JgIuvu — Tijs Neirynck (@TijsNeirynck) August 22, 2020

Les réductions vont jusqu'à de 75 %. Diverses photos et vidéos prises par des clients et des passants montrent comment les gens bravent les longues files dans l'espoir d'obtenir une paire de chaussures à un prix avantageux, c'est le cas , entre autres, à Wilrijk, Malines, Merksem et Dilbeek, il y a de longs embouteillages.

Les images diffusées montrent également qu'il reste difficile de garder une distance d'un mètre et demi. Certaines personnes se sont déplacées avec toute la famille, ce qui n'est autorisé qu'à partir de ce lundi 24 août.

Moins de 50% des magasins Brantano pourraient être repris

Selon des informations du Standaard, le groupe allemand Deichmann, actif en Belgique via Van Haren et Snipes, ne reprendrait qu'une quarantaine de magasins , là où son CEO Kerin Bons, déclarait auparavant reprendre les quelque 100 sites. Depuis, l'Allemand se refuse à toute précision. Le site brantano.be est lui désormais

