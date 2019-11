Jean-Jacques Cloquet, Manager de l'Année 2018: "Replacer l'humain au coeur du travail"

Sous la plume de notre confrère Didier Albin, Jean-Jacques Cloquet, désormais directeur opérationnel et commercial de Pairi Daiza, livre des tranches très intimes de sa vie et les leçons de management qu'il en a tirées, dans un ouvrage qui se lit comme un roman. " Grandir et faire grandir " ou comment réussir une entreprise sociale.

© pg/ B. Bouchez

Au printemps dernier, nous vous livrions en exclusivité les résultats de l'étude annuelle de Deloitte sur le capital humain. Ces 2019 Deloitte Global Human Capital Trends confirmaient la montée en puissance de ce que le consultant appelle l'entreprise sociale. Soit celle qui s'est réinventée autour de l'humain et qui combine les profits et les dividendes aux actionnaires tout en améliorant la vie de ses collaborateurs, de ses clients et des communautés dans lesquelles ils vivent. Pour bon nombre d'experts, cette entreprise reste une utopie ou, à tout le moins, un concept difficile à mettre en oeuvre dans tous les contextes.

...

