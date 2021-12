Jean Charles della Faille, ex-publiciste reconverti après un burn out en conférencier, rajoute une flèche à son arc déjà bien garni. Il lance un salon de coiffure d'un genre nouveau.

On connaissait Jean Charles della Faille comme publiciste reconverti en conférencier avec sa méthode "Vous êtes fantastique". Le voilà désormais actif dans un tout autre secteur : celui de la beauté.

Avec deux associés, il se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale "centrée sur l'empathie et la bienveillance". Son concept : des salons de coiffure - baptisés Céline Blanche - organisés en "cocons" personnels ou en duo qui mettent l'accent sur l'empathie et le bien être des clients. Au lieu d'une "stratégie du mètre2" (disposer un maximum de clients dans un minimum de mètres carrés), la fondatrice de cette nouvelle franchise, Céline Venture, a opté pour la "stratégie du bien-être2" (un espace privatif dans lequel on prendra soin de vous).

"Après vingt ans dans la coiffure, je ne voulais plus d'un salon avec des fauteuils alignés les uns à côté des autres. Alors j'ai créé des espaces personnels dans lesquels vous pouvez vous relaxer, vous faire chouchouter ou partager vos secrets avec votre coiffeuse ou votre coiffeur si vous le souhaitez. Bienvenue dans mes cocons de coiffure", explique Céline Ventura. Un concept de "bulles de soin" réparties dans un grand espace aéré qui répond aussi parfaitement aux contraintes imposées par la crise sanitaire dans le secteur.

Le premier salon Céline Blanche a été inauguré à Genval-Rixensart sur le site des anciennes papeteries ce mercredi 1er décembre. Deux autres salons devraient voir le jour en 2022 en Belgique, avant une expansion en Europe. Jean Charles della Faille, en tant que fondateur et donc investisseur, s'occupera du développement de la marque et du coaching des salariés.

