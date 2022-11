Le CEO de Movify, Louis Cornet, mise notamment sur l'actionnariat salarié pour doper la croissance de son entreprise de consultance digitale. L'emploi devrait passer de 70 à 200 personnes dans les cinq ans, annonce-t-il dans l'émission Trends Talk.

La société Movify fêtera ses dix ans l'an prochain. Ce petit poucet a vite grandi. Cette année, sa croissance devrait atteindre les 20% et Louis Cornet, fondateur et CEO de l'entreprise, entend maintenir le rythme dans les prochaines années.

Le savoir-faire de Movify a séduit des grands noms de l'économie belge - de Belfius à Telenet en passant par KBC, Proximus ou la RTBF- qui ont sollicité ses services pour développer et designer leurs applications digitales. Qu'est-ce que ces entreprises, dont le service IT est sans plus fourni que l'effectif total de Movify (70 personnes), viennent donc chercher dans cette PME ? "Nos clients n'ont pas toujours toutes les compétences disponibles en interne pour réaliser tous les projets qu'ils veulent, dit Louis Cornet, invité ce weekend de l'émission Trends Talk sur Canal Z. Nous sommes sur des cycles de vie de produits qui sont beaucoup plus courts qu'avant. C'est je pense une collaboration win-win."

La réussite de l'entreprise, Louis Cornet a choisi de la partager avec ses collaborateurs en ouvrant progressivement le capital à son personnel. "Je ne vois que des avantages à l'actionnariat salarié", dit-il, en insistant sur l'implication des gens et leur vision sur le long terme.

Le revers de la médaille pourrait être l'obligation de partager ainsi son pouvoir, au moment par exemple de décider ou non de racheter d'autres entreprises. L'objectif de Louis Cornet est de passer de 70 à 200 personnes dans les cinq ans, ce qui signifie "plus que probablement" une part de croissance externe. Ses nouveaux actionnaires le suivront-ils ? "Je craindrais beaucoup plus de perdre du pouvoir avec un actionnaire externe qui amène une autre manière de réfléchir, répond le fondateur de Movify. Ici, on parle de s'ouvrir à ses collègues, à des gens avec qui on travaille depuis plusieurs années et avec qui on est alignés quant à la manière de voir les choses."

Au cours de l'entretien diffusé sur Canal Z, Louis Cornet évoque aussi le défi du recrutement. Il pointe en particulier le projet de réforme des droits d'auteur du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), qui exclurait les développeurs et les designers d'application du champ de la loi. De quoi rehausser sensiblement le coût de ces profils déjà rares sur le marché belge.

Enfin, le conseil culture de Louis Cornet est "Let my people go surfing", le livre d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. "C'est l'histoire d'un entrepreneur qui est tout sauf un businessman et qui est resté avant tout un amoureux de l'escalade et de la nature, conclut le fondateur de Movify. Il a agi de manière très atypique, en écoutant avant tout son coeur, et a réussi à développer une entreprise qui réalise plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est une aventure très inspirante."

