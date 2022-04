Le personnel de cabine de la compagnie low cost Ryanair se croisera les bras ce week-end. L'annulation d'un certain nombre de vols au départ et à destination des aéroports de Charleroi et de Zaventem a été confirmée par la compagnie aérienne. On fait le point sur ces perturbations.

Qui fera grève ?

Les membres du personnel de cabine de la compagnie à bas coûts Ryanair travaillant à Brussels Airport et à l'aéroport de Charleroi. Le mouvement ne touche que le personnel de cabine basé en Belgique. Des avions Ryanair basés ailleurs en Europe pourraient donc relier les deux aéroports belges au cours de ces trois prochains jours.

Quand la grève a-t-elle lieu ?

Le mouvement de grogne est prévu à partir de ce vendredi 22 avril, dès 5 heures du matin jusque dimanche minuit dans les aéroports de Bruxelles et de Charleroi.

Quelle est la raison de cette grogne?

L'action annoncée vendredi dernier par les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls est motivée par des négociations autour d'une nouvelle convention collective sur les salaires et les primes du personnel de cabine qui n'ont pas encore abouti à un accord. Une dernière tentative de médiation entre les représentants du personnel et la direction de la compagnie irlandaise à bas coûts n'avait pas permis d'aboutir aux solutions espérées.

Quel impact pour les voyageurs ?

La compagnie aérienne a annoncé avoir annulé ce vendredi environ un vol sur trois à destination et en provenance de Brussels Airport.

Il s'agit de 10 vols (cinq allers et cinq retours) vers Madrid, Lisbonne, Barcelone, Rome et Dublin, précise Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. On ne sait pas encore combien de vols seront annulés samedi et dimanche."Tous les clients concernés seront avertis par courriel et informés des options qui s'offrent à eux, tels que le changement de vol ou le remboursement", informe Ryanair.

Bonjour Julian, le personnel de cabine belge de Ryanair est en grève le 22, 23 et 24 avril, à la suite de quoi Ryanair a décidé d'annuler plusieurs vols. Les passagers de ces vols seront avertis par Ryanair et informés de leurs options. 1/2 — Brussels Airport (@BrusselsAirport) April 21, 2022

"Plus de 50% des vols seront assurés comme prévu et nous conseillons aux clients qui voyagent ce week-end de vérifier le statut de leur vol sur leur application Ryanair", conseille encore la compagnie aérienne irlandaise.

Quel dédommagement en cas d'annulation de vol ?

La secrétaire d'État à la protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open VLD), rappelle que les personnes ayant acheté des billets pour un vol Ryanair, annulé à cause de la grève du personnel de cabine de ces 22, 23 et 24 avril, ont droit à un nouveau billet sur autre vol, à un remboursement et encore à une compensation. Selon Eva De Bleeker, la grève ne peut être considérée comme un cas de force majeure pour Ryanair, ainsi les consommateurs, pour lesquels aucun vol de remplacement n'est prévu, ont droit à un remboursement et à une compensation allant de 250 à 600 euros, en fonction de la distance du vol. Ceux qui arriveront à leur destination finale avec un retard de plus de trois heures ont également droit à une indemnisation.

Grève Ryanair: les passagers ont droit à une indemnisation https://t.co/Zk3VslGxVy via @Test_Achats — Jean-Philippe Ducart (@MrConso) April 21, 2022

La Secrétaire d'Etat invite donc les consommateurs à contacter Ryanair à cet effet et à déposer une plainte auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports si la compagnie aérienne refuse de rembourser ou de verser une compensation. Toute personne ayant réservé un voyage à forfait peut contacter l'organisateur de ce voyage, dans la plupart des cas il s'agit de l'agence de voyage dans laquelle la réservation a été faite.

