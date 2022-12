Le CEO de l'entreprise de grande distribution évoque la stratégie menée par son entreprise pour gérer ses coûts tout en préservant le pouvoir d'achat. Un exercice d'équilibriste, dans notre Trends Talk.

Geoffroy Gerdorff, directeur général de Carrefour Belgium, est l'invité de notre Trends Talk hebdomadaire. Il évoque cette crise de l'inflation qui impacte fortement le secteur de la distribution et souligne combien une enseigne comme la sienne doit être "agile" en ces temps incertains.

"L'inflation a impacté notre activité d'une façon totalement globale, dit Geoffroy Gersdorff, puisqu'après une vingtaine d'années où nous avions une inflation entre 0,5% et 1,5%, on s'est retrouvé avec quelque chose de totalement inédit qui impacte non seulement l'amont, c'est-à-dire nos fournisseurs, nous-mêmes en tant que fournisseur, franchiseur et entreprise de grande distribution, mais aussi l'aval, c'est-à-dire nos propres consommateurs." Le résultat, ce sont des prix qui doivent être adaptés en permanence. "Habituellement, on a une matière première ou l'autre qui augmente, prolonge-t-il. Là, ce sont à la fois les frais de distribution, les frais de personnel et les frais d'énergie."

Comment fait-on pour gérer cet équilibre délicat entre la nécessité de gérer les coûts de production et celle de conserver ses clients? "On travaille à tous les niveaux, souligne le directeur général de Carrefour Belgium. Bien entendu, nous avons beaucoup de discussions avec nos fournisseurs et nous veillons à impacter le moins possible les prix. Le consommateur n'accepte pas des hausses de prix trop importantes. Nous travaillons donc à la disponibilité des produits aux meilleurs prix afin de défendre ce pouvoir d'achat. Nous-mêmes en tant qu'entreprise, on travaille sur notre productivité, sur la baisse de nos dépenses énergétiques : on s'est engagé à réduire de 20% d'ici 2024 nos dépenses énergétiques par l'installation de portes sur nos frigos, par le changement de cellules CO2 pour produire le froid, en réduisant l'intensité lumineuse, en formant nos collaborateurs à réduire les dépenses énergétiques dans les magasins.

"Et puis, poursuit Geoffroy Gersdorff, on accompagne les consommateurs par différentes actions pour protéger leur pouvoir d'achat. Cela passe par des assortiments qui sont revus. On a développé la gamme Simpl: ces 400 produits les moins chers de notre assortiment, qui sont aujourd'hui 8% moins cher que le hard discount. Cela passe aussi par le développement de notre marque Carrefour, nos produits propres, ce sont 3500 produits alimentaires qui représentent déjà 40% de nos ventes - et là ce sont des produits qui sont 30% moins chers que la marque nationale."

En résumé : "nous essayons d'avoir une vraie agilité et de répondre aux attentes du client", plaide le directeur général de Carrefour.

En ce début décembre, alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, Geoffroy Gersdorff reconnaît qu'il est plus difficile de vendre du rêve aux gens. "Effectivement, les fêtes de fin d'année démarrent dans un contexte très particulier. Il y a beaucoup de questionnement pour savoir quel va être réellement le comportement du client durant cette période-là. On ne sent pas pour l'instant cette effervescence autour de la Saint-Nicolas ou des fêtes de fin d'année. Cela vient généralement de plus en plus tard. Ce que nous avons mis en place, c'est de faire en sorte que chaque consommateur puisse fêter réellement, quel que soit son budget, les fêtes en famille."

Le directeur général de Carrefour Belgium évoque encore longuement le défi climatique, l'enjeu de l'indexation des salaires ou les menaces qui pèsent sur le secteur alimentaire. Un entretien à ne pas manquer, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z.

