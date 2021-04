Spécialisée au départ dans les télécoms, la société de services informatiques Wavenet s'est diversifiée avec succès ces dernières années.

Implantée à Leuze-en-Hainaut, Wavenet a été fondée en 1999 et enregistre depuis lors une croissance régulière à deux chiffres mais que son fondateur Jean-Noël Wallez a toujours voulue maîtrisée. "Même si nous avons connu en moyenne une progression annuelle de 25% avec parfois des pointes à 50%, avoir une croissance maîtrisée est non seulement l'une de nos valeurs mais elle permet de bien intégrer et former nos nouveaux collègues", confirme-t-il. Dans les premières années, Wavenet va se positionner dans le secteur des télécoms avec des clients tant en Belgique qu'en France. "Au début, ce secteur représentait la moitié de nos résultats. Nous sommes toujours actifs dans ce domaine et développons des solutions sur mesure qui sont déployées dans les coeurs des réseaux des opérateurs français SFR et Orange France. En Belgique, nous travaillons également beaucoup pour l'opérateur Voo."

Ces dernières années, notre lauréate, ambassadrice 2020 des moyennes entreprises, a diversifié ses secteurs d'activité. Elle compte ainsi parmi ses clients des administrations publiques, des sociétés actives dans l'énergie, des entreprises pharmaceutiques, etc. En 2020, elle a été choisie par Degroof Petercam pour la refonte des frontends web et mobile de leur application à destination de leurs clients. "Nous travaillons pour des multinationales comme pour des PME de moins de cinq personnes, précise Jean-Noël Wallez. Cette diversification est importante pour assurer la pérennité de Wavenet mais également pour offrir à nos collaborateurs des challenges variés. Cela nous permet, par exemple, de proposer à une personne ayant travaillé plusieurs années sur des projets télécoms de se pencher ensuite sur des projets de simplification administrative pour la Région wallonne ou le Forem. C'est un grand écart que certains apprécient et qui permet à nos collaborateurs de sortir de leur zone de confort afin de continuer leur progression, sans tomber dans une routine liée à un contexte qu'ils ont appris à maîtriser."

Industrie 4.0

Active dans l'informatique, Wavenet s'est convertie sans soucis au télétravail suite au confinement tout en s'efforçant de conserver les liens entre ses 110 collaborateurs. En ce qui concerne ses clients, certains ont mis leurs projets en stand-by, notamment dans l'industrie, d'autres, en revanche, en ont profité pour réfléchir à la digitalisation. "Pas mal de sociétés ont, en effet, mis en place différents projets de digitalisation, détaille-t-il. Cela concerne, entre autres, des plateformes d'e-commerce, des extranets aussi bien pour le privé que le public. La télémédecine se développe également. Nous avons, par exemple, développé pour l'un de nos clients namurois une solution de téléconsultation à destination des professionnels de la santé."

Dans les années qui viennent, Wavenet entend poursuivre son expansion. Elle vient d'acquérir un bâtiment en province de Liège pour se rapprocher de ses clients principautaires mais aussi élargir son aire de recrutement. "Nous avons pour objectif de poursuivre notre croissance en nous appuyant sur ce qui a contribué à notre succès ces 20 premières années: la qualité et le travail en équipe dans un environnement familial pour la réalisation de projets IT innovants. Nous continuerons aussi à nous diversifier et sommes en discussion notamment avec des clients pour des projets dans l'industrie 4.0. Enfin, nous comptons engager entre 25 et 30 personnes cette année", conclut-il.

Implantée à Leuze-en-Hainaut, Wavenet a été fondée en 1999 et enregistre depuis lors une croissance régulière à deux chiffres mais que son fondateur Jean-Noël Wallez a toujours voulue maîtrisée. "Même si nous avons connu en moyenne une progression annuelle de 25% avec parfois des pointes à 50%, avoir une croissance maîtrisée est non seulement l'une de nos valeurs mais elle permet de bien intégrer et former nos nouveaux collègues", confirme-t-il. Dans les premières années, Wavenet va se positionner dans le secteur des télécoms avec des clients tant en Belgique qu'en France. "Au début, ce secteur représentait la moitié de nos résultats. Nous sommes toujours actifs dans ce domaine et développons des solutions sur mesure qui sont déployées dans les coeurs des réseaux des opérateurs français SFR et Orange France. En Belgique, nous travaillons également beaucoup pour l'opérateur Voo." Ces dernières années, notre lauréate, ambassadrice 2020 des moyennes entreprises, a diversifié ses secteurs d'activité. Elle compte ainsi parmi ses clients des administrations publiques, des sociétés actives dans l'énergie, des entreprises pharmaceutiques, etc. En 2020, elle a été choisie par Degroof Petercam pour la refonte des frontends web et mobile de leur application à destination de leurs clients. "Nous travaillons pour des multinationales comme pour des PME de moins de cinq personnes, précise Jean-Noël Wallez. Cette diversification est importante pour assurer la pérennité de Wavenet mais également pour offrir à nos collaborateurs des challenges variés. Cela nous permet, par exemple, de proposer à une personne ayant travaillé plusieurs années sur des projets télécoms de se pencher ensuite sur des projets de simplification administrative pour la Région wallonne ou le Forem. C'est un grand écart que certains apprécient et qui permet à nos collaborateurs de sortir de leur zone de confort afin de continuer leur progression, sans tomber dans une routine liée à un contexte qu'ils ont appris à maîtriser." Active dans l'informatique, Wavenet s'est convertie sans soucis au télétravail suite au confinement tout en s'efforçant de conserver les liens entre ses 110 collaborateurs. En ce qui concerne ses clients, certains ont mis leurs projets en stand-by, notamment dans l'industrie, d'autres, en revanche, en ont profité pour réfléchir à la digitalisation. "Pas mal de sociétés ont, en effet, mis en place différents projets de digitalisation, détaille-t-il. Cela concerne, entre autres, des plateformes d'e-commerce, des extranets aussi bien pour le privé que le public. La télémédecine se développe également. Nous avons, par exemple, développé pour l'un de nos clients namurois une solution de téléconsultation à destination des professionnels de la santé." Dans les années qui viennent, Wavenet entend poursuivre son expansion. Elle vient d'acquérir un bâtiment en province de Liège pour se rapprocher de ses clients principautaires mais aussi élargir son aire de recrutement. "Nous avons pour objectif de poursuivre notre croissance en nous appuyant sur ce qui a contribué à notre succès ces 20 premières années: la qualité et le travail en équipe dans un environnement familial pour la réalisation de projets IT innovants. Nous continuerons aussi à nous diversifier et sommes en discussion notamment avec des clients pour des projets dans l'industrie 4.0. Enfin, nous comptons engager entre 25 et 30 personnes cette année", conclut-il.