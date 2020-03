Implantée à Leuze-en-Hainaut, Wavenet est une société de services informatiques spécialisée dans le développement de solutions sur mesure ainsi qu'en " business intelligence ".

L'informatique est à l'honneur de nos tableaux cette année et le Hainaut ne déroge pas à la règle avec Wavenet qui a fêté son 20e anniversaire l'année dernière. C'est en effet en 1999 que la société est créée à Leuze-en-Hainaut par Jean-Noël Wallez et Jean-Marc Vanbel, avec un objectif qui est toujours celui qu'elle poursuit aujourd'hui : la fourniture de services informatiques spécialisés dans le développement de solutions sur mesure ainsi qu'en business intelligence. "Dans les premières années, nous avons travaillé pour deux clients, l'Afsca et Sourcepower, explique Jean-Noël Wallez, gérant. Ensuite, nous avons commencé à nous développer dans les télécoms avec des clients tels que SFR, Orange, Voo, Nokia, etc. Jus-qu'en 2014, c'était le secteur d'activité le plus important qui a représenté entre 1999 et 2014 quelque 20% de notre CA cumulé. Aujourd'hui, les télécoms représentent 12% de notre chiffre d'affaires."

Diversification sectorielle

En 2019, Wavenet a réalisé un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros contre 3,7 millions en 2014. "Nous avons enregistré une progression moyenne de l'ordre de 30% ces cinq dernières années, poursuit Jean-Noël Wallez. Nous employons actuellement 105 personnes et comptons 355 clients." Ces dernières années, la société leuzoise a considérablement diversifié les secteurs pour lesquels elle opère. Outre le privé, elle est également davantage active pour les administrations publiques. Ainsi, ces dernières représentent un tiers de ses résultats. Elle compte parmi ses clients publics notamment le Service public Wallonie, le Forem ou encore Actiris. "Nous y réalisons des projets de simplification administrative permettant de faciliter les échanges entre les citoyens et les administrations publiques mais également de faciliter le traitement des dossiers entre les différents départements de ces administrations." Wavenet fournit aussi ses services pour des PME ainsi que des grandes entreprises comme Total pour qui elle a, entre autres, réalisé la plateforme MazoutOnline qui permet à chacun d'acheter son mazout de chauffage en ligne. Parmi les autres secteurs, on peut pointer le monde bancaire avec comme références BNP Paribas Fortis, Monte Paschi ou encore CPH.

Lorsque l'on évoque les raisons de la croissance et les clés du succès de Wavenet, Jean-Noël Wallez met en avant la qualité ainsi que l'esprit d'équipe et familial qui règne au sein de l'entreprise. "Ce sont des éléments importants et le maintien de nos objectifs qualité dans notre travail constitue un challenge pour l'avenir, confirme-t-il. Il en est de même de cet esprit familial que nous avons su conservé jusqu'à présent alors que la société emploie plus d'une centaine de personnes. C'est ce qui nous permettra de poursuivre notre expansion et d'assurer notre pérennité." Wavenet envisage d'ouvrir des bureaux dans la province de Liège et ensuite à Paris. Par ailleurs, elle se consacre également pleinement au développement de projets intégrant les technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou encore la blockchain. Histoire de conserver un rythme de Gazelle dans les années qui viennent.

