Gaëlle Helsmoortel (dgenious): elle lève un million d'euros en pleine crise

Gilles Quoistiaux Journaliste Trends-Tendances Spécialités : télécoms, nouvelles technologies & secteur juridique

"Les discussions avec les investisseurs ont commencé en janvier dernier. En mars, je me suis dit 'aïe, ça va se compliquer', évoque Gaëlle Helsmoortel, CEO de dgenious. Finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ils m'ont dit : 'On croit dans ton projet, on croit dans cette technologie, on veut même y aller plus vite !'"

Gaëlle Helsmoortel: "La crise du Covid a montré la pertinence de notre solution." © PG

En juillet dernier, The Faktory, le fonds de Pierre L'Hoest (cofondateur d'EVS) et Finance&Invest.Brussels mettent chacun un demi-million d'euros pour soutenir le développement de la start-up, qui emploie 10 personnes.

... En juillet dernier, The Faktory, le fonds de Pierre L'Hoest (cofondateur d'EVS) et Finance&Invest.Brussels mettent chacun un demi-million d'euros pour soutenir le développement de la start-up, qui emploie 10 personnes. "Notre priorité numéro un, c'est l'acquisition de nouveaux clients dans le Benelux, en France, en Allemagne, en Angleterre", énumère Gaëlle Helsmoortel. Dgenious est notamment en contact avancé avec un chocolatier qui compte plusieurs centaines de points de vente. Le business de dgenious, c'est l'analyse de données. La jeune pousse propose une solution de business intelligence qui permet aux chaînes de magasins d'analyser de manière pointue leurs chiffres de ventes, les profils de leurs clients, l'évolution de leurs stocks, les caractéristiques de leurs produits, etc. En combinant toutes ces données, les clients peuvent évaluer précisément les performances de chaque point de vente. "La crise du Covid a montré la pertinence de notre solution", assure Gaëlle Helsmoortel. Certaines chaînes de restauration qui ont dû fermer leurs points de vente en ont profité pour faire tourner les modèles de dgenious sur leurs historiques de vente. "J'ai même signé de nouveaux clients dans l'horeca pendant la crise", souligne la CEO.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×