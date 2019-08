Pour un touriste étranger, quitte à se payer une belle indigestion, la Belgique, c'est avant tout le pays de la bière, des frites, des moules et du chocolat. Mais devant tant de gourmandises, il est sans doute une question qu'il ne se posera jamais : qui sont les vrais propriétaires de nos pils, bintjes et autres pralines nationales ?

Certaines marques emblématiques de chocolat sont toujours 100% noir-jaune-rouge. Neuhaus et Corné Port-Royal, notamment, sont aux mains de la société de portefeuille bruxelloise Compagnie du Bois Sauvage. Belcolade, le spécialiste du chocolat de couverture et filiale du groupe Puratos, un des leaders européens des produits de boulangerie et pâtisserie, reste lui aussi entièrement belge. Enfin, les célèbres pralines Leonidas sont, quant à elles, propriété de la famille du fondateur, le Grec Leonidas Kestekides qui s'installa en Belgique un peu avant la Première Guerre mondiale.

...