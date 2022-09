C'est en toute discrétion que la famille Moortgat réorganise, depuis plusieurs mois, son patrimoine. Une opération destinée à faciliter la transmission du flambeau à la cinquième génération. Même si Michel Moortgat, l'actuel CEO, est âgé de 55 ans à peine et que son enthousiasme reste intact, "neuf enfants, ça fait beaucoup". Les trois frères Moortgat souhaitent surtout qu'ils deviennent de bons actionnaires.

Lors des conseils d'entreprise, au siège de Puurs, qu'il préside souvent lui-même, Michel Moortgat est immanquablement abordé en ces termes: "Monsieur Michel, quand les jeunes arriveront-ils? "Ce à quoi le CEO de la brasserie Duvel Moortgat répond qu'il n'y a pas encore de projets concrets. "Monsieur Michel", comme l'appellent ses employés, occupe le poste d'administrateur délégué depuis 1998. "Michel ne va pas s'arrêter avant longtemps, confie un intime de la maison. Son enthousiasme est intact. Il apprécie les bières blondes, y compris celles de la concurrence, pour autant qu'elles soient fortes."

Le parcours de Michel Moortgat laisse rêveur. Avec des marques comme De Koninck, Duvel, La Chouffe, Liefmans ou Maredsous, Duvel Moortgat est numéro un sur le marché belge des bières spéciales. Michel a été élu Manager de l'Année 2010 par nos collègues flamands de Trends. Avec une croissance presque ininterrompue depuis 23 ans, la brasserie peut se prévaloir d'un bilan très sain. Les Etats-Unis, où le groupe possède trois brasseries, sont aujourd'hui le principal marché de l'empire, à la tête duquel se trouvent Michel, ses frères Bernard et Philippe, et leur cousine Veerle Deheegher-Baert. Au sein du groupe, Bernard s'occupe de l'immobilier - les locations, les ventes, la transformation des établissements horeca. Philippe, qui assure des missions temporaires de consultance, siège au nom de l'entreprise au conseil d'administration de diverses associations de brasseurs. "Mais c'est Michel qui dirige tout cela. Il est le véritable chef d'orchestre, poursuit notre interlocuteur. Le pater familias, même s'il est le plus jeune de cette génération." Malgré des décennies de croissance, les liens avec le personnel demeurent très étroits. "Monsieur Michel" tient à rester aussi proche des travailleurs que possible. "Les négociations avec la direction sont dures mais loyales, apprécie Danny Pauwels, délégué syndical CSC. Les contacts avec Monsieur Michel restent nombreux. Il n'est jamais distant. Si nous organisons un drink au dépôt, il vient, et il parle à chacun. Il reçoit personnellement toutes les nouvelles recrues. Il connaît la plupart d'entre nous par leur prénom." En agissant ainsi, les frères veulent éviter que se reproduise un scénario qu'ils ont eux-mêmes connu. C'est en septembre 1991, à l'âge de 24 ans, que Michel Moortgat a intégré le groupe. Lors d'une interview accordée à Trends, début 2011, qui avait fait suite à son élection au titre Manager flamand de l'Année, il s'était remémoré cette époque comme une période difficile. "Le passage de la troisième à la quatrième génération a été brutal, avait-il commenté. Mon père était malade lorsque je suis entré dans l'entreprise. Il est décédé en mars 1992. Mon oncle Emile nous a quittés un an plus tard. La disparition de ces deux figures de proue a été un véritable choc. Nous, la nouvelle et très jeune génération, avons été brusquement contraints d'assumer toutes les responsabilités." Ajoutons à cela que dans les années 1990, les frères ont été confrontés aux tensions qui régnaient alors entre actionnaires familiaux actifs et non actifs. Tout cela n'empêche pas les frères, fringants quinquagénaires, de s'occuper intensément de la transmission à la génération suivante. Le trio, qui contrôle 86% du groupe brassicole, s'attelle depuis plusieurs mois à remanier tout autant en profondeur qu'en discrétion son patrimoine. Les holdings patrimoniaux actuels sont liquidés. Un nouvel holding central est créé, et baptisé PBM Holding SRL, d'après les prénoms des trois frères. L'exercice n'est pas tout à fait achevé, car seule la structure de propriété est connue. La liste des actifs détenus par PBM Holding n'est pas encore déposée au tribunal de commerce. Mais les chiffres sont impressionnants: lors de sa création, le 12 avril, ses capitaux propres atteignaient 1,69 milliard d'euros, provenant d'un apport en nature. Dont la brasserie Duvel Moortgat est évidemment un des principaux constituants. Hors de question, donc, que la génération suivante ait à faire face aux mêmes problèmes. "L'ancrage de la continuité familiale est assuré", lit-on dans l'exposé des motifs qui président au réaménagement des holdings patrimoniaux. Les opérations du groupe seront scindées, "pour éviter qu'un mauvais fonctionnement d'une activité ou que les risques auxquels une activité pourrait être confrontée ne pèsent sur les autres (et sur les éléments patrimoniaux qui lui sont liés)". Les activités qui se sont développées au fil des ans évolueront donc désormais séparément. "Toutes requièrent en effet des stratégies, des financements, des connaissances, des contacts, etc. qui leur sont propres. La personnalité de chaque entité est si l'on peut dire le reflet de celle du frère qui la dirige, et n'a donc rien à voir avec celle du groupe dans son ensemble." A la brasserie, qui conservera son ancrage familial, viendront donc s'ajouter les investissements, scindés et distincts, de chacun des frères. "Cette stratégie sera gage de davantage de flexibilité. Nous créons deux branches indépendantes, dont les finalités seront différentes. Chaque frère sera plus libre d'investir dans ses projets personnels sans avoir à tenir compte des intérêts du groupe. De surcroît, la séparation des activités familiales et des activités personnelles facilitera et rendra plus transparentes la succession et la transmission patrimoniale. Il y aura donc une planification pour le patrimoine familial et une autre, pour les patrimoines privés." Il ne faut voir là aucun signe de brouille. "La famille est très liée. Tous ses membres s'entendent fort bien, poursuit l'intime qui a accepté de nous répondre. Les trois frères et leurs enfants partent ensemble en vacances, à la côte belge ou à l'étranger. Les cousins se connaissent très bien. Ceci dit, la transition ne sera pas simple. Chaque frère a trois enfants. C'est le cas de Veerle Deheegher-Baert, leur cousine, également. Ça fait beaucoup de monde. Les frères veulent surtout que les enfants deviennent de bons actionnaires." Qui sont donc ces membres de la cinquième génération, pour la plupart trop jeunes encore pour assumer des fonctions au sein de l'empire Moortgat, mais si fréquemment évoqués lors des conseils d'entreprise au siège de Puurs? Avec Kim, Elke et Stijn, ses enfants, Veerle Deheegher-Baert forme la branche aînée du club. Kim travaille depuis des années dans le marketing, précédemment chez Nestlé, aujourd'hui chez Campofrio, ce spécialiste des produits à base de viande situé dans le Meetjesland, dont beaucoup se souviennent sous le nom d'Imperial. Elke est surtout active dans la mode. Furore, sa marque, est notamment en vente chez Het Modehuis, une boutique de Laethem-Saint-Martin. Stijn est architecte. Tous trois sont cofondateurs, sans toutefois en être administrateurs, du holding patrimonial HopInvest SRL. A la fois actrice et mannequin, Emma, la fille de Michel, est sans surprise la représentante de la jeune génération la plus connue du grand public. En mai, le mensuel Feeling a parlé d'elle comme de "l'it-girl belge du moment". Sisley Paris a fait de cette blonde au teint diaphane l'égérie de son nouveau produit de soin pour la peau. Elle apparaîtra l'an prochain en Flandre dans Knokke Off, une série de fiction produite par la VRT, entre autres, qui racontera l'histoire de jeunes adultes en vacances à Knokke. La plupart des descendants de l'empire Moortgat peuvent se prévaloir d'une très solide formation au sein d'une université belge, que complète un cursus suivi dans un établissement (sélect) à l'étranger. Ce qui rend plusieurs d'entre eux susceptibles de jouer un rôle actif dans l'entreprise. Juliette, la fille de Bernard, a décroché un MBA à l'Erasmus Universiteit de Rotterdam. Elle s'occupe depuis cet été des investissements au sein du gestionnaire d'actifs anversois Mercier Vanderlinden. Léon, le fils aîné de Michel, est depuis quelque temps chargé d'analyser les dossiers d'investissement du holding coté Sofina. Sorti ingénieur commercial de l'UGent, il a complété sa formation à l'IE Business School de Madrid. C'est en Espagne également qu'il a fait l'an passé son premier stage au sein de l'entreprise, comme vendeur pour sa filiale locale. Philippe Moortgat est actuellement le seul frère qui autorise ses enfants à occuper un poste d'administrateur dans ses sociétés patrimoniales. Louis est toujours sur les bancs de la Rotterdam School of Management, Erasmus University. Lui aussi a fait un stage dans l'entreprise: c'est au sein de Firestone Walker Brewing Company, une des brasseries américaines du groupe, qu'il a conçu un programme de gestion logistique des tonneaux à bière. Sa soeur Zoë étudie à l'Ecole hôtelière de Lausanne, une des plus anciennes et des plus prestigieuses écoles de ce type au monde. Elle a, elle, effectué un stage au département marketing du siège de Puurs. Le remaniement est l'occasion d'en apprendre plus sur la politique d'investissement de la fratrie. L'horeca, dont l'immobilière Moortgat Real Estate est le fer de lance, en représente évidemment une part importante. Avec des établissements qui vont de l'estaminet à des brasseries et des restaurants très exclusifs, Moortgat est surtout représenté