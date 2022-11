Le CEO de la société montoise affiche ses ambitions de leader mondial, avec une levée de fonds qui fut un succès. "Je me fous d'être une licorne, je veux durer". Il se félicite de la réforme des outils d'investissement wallon.

Fabrice Brion, CEO de I-Care, est l'invité de notre Trends Talk, qui passera en boucle ce week-end sur Canal Z. Ce fleuron wallon connaît-il la crise... ou pas ? "Comme toutes les entreprises, nous traversons une période que n'est pas facile, dit-il. Mais je pense qu'on la traverse avec assez bien de succès et qu'on peut être fier de la manière dont on s'en sort". C'est surtout une période "complexe", précise-t-il, en raison des changements de plus en plus rapides des référentiels, ce qui nécessite plus que jamais un management souple, pour s'adapter en conséquence.

La Formule Un comme modèle

L'actualité d'I-Care, c'est une levée de fonds qui se termine : après avoir obtenu dix millions d'euros auprès de ses salariés, l'entreprise montoise a réussi à décrocher en septembre les 40 millions qu'elle demandait à des partenaires privés. "C'était important pour multiplier notre chiffre d'affaires par cinq sur les cinq prochaines années." Vu le contexte, I-Care discute toutefois avec deux investisseurs supplémentaires. L'entrée en bourse, confie Fabrice Brion, sera la dernière phase de ce plan baptisé "Eau rouge" en hommage au raidillon du circuit de Spa-Francorchamps, en bon fan de Formule Un qu'est le CEO.

Veut-il devenir leader mondial de son domaine ? Ou la prochaine Licorne wallonne ? "La licorne, je m'en fous, sincèrement, ce qui est important pour moi, c'est de faire des choix pour durer dans le temps. Cela fait dix-huit ans que I-Care existe, il y a déjà très peu de sociétés de notre secteur qui ont cette durée de vie. L'objectif, c'est d'être leader du secteur, parmi les trois premiers, dans dix, quinze ou vingt ans. C'est pour cela que l'on a mis en place ce plan, parce que les études montrent que notre marché va être multiplié par quatre sur ces cinq prochaines années. Nous voulons rester leader, c'est pour cela que nous nous sommes fixés pour objectif de faire fois cinq."

Il s'agit de se réinventer en permanence. "C'est pour cela aussi que j'aime la formule Un parce que les valeurs sont assez proches, dit Fabrice Brion. Chez I-Care, la valeur la plus importante, c'est la performance, c'est-à-dire être au-dessus des attentes de nos clients. La deuxième, c'est la durabilité, c'es-à-dire de faire des choses qui durent dans le temps. Notre objectif, c'est d'être leader mondial de notre secteur pendant les dix, quinze vingt prochaines années. On doit prendre des décisions dans ce sens-là et pas pour être une licorne dans trois mois. Et la troisième valeur, qui est la seule permettant d'avoir l'équilibre entre les deux premières, c'est le respect de l'humain."

La capacité wallonne de réformer

Fabrice Brion souligne l'importance à ses yeux d'être implanté en Wallonie et il compte bien y rester. Le CEO d'I-Care ne se cache pas, il assume le fait d'être une inspiration pour d'autres entrepreneurs. Et il encourage les changements de la Région. La preuve avec le fait économique qui l'a marqué cette semaine. "La fusion des trois outils d'investissements wallon est un énorme pas en avant. C'est un message fort que le monde politique fait passer aux milieux économiques, aux entreprises et à nos voisins néerlandophones : oui, nous sommes aussi capables de réformer les choses et d'aller vers plus de performance."

Fabrice Brion évoque aussi longuement, dans ce Trends Talk, la pénurie d'emploi, l'avenir climatique ou... le besoin rapide d'une paix en Ukraine.

Fabrice Brion, CEO de I-Care, est l'invité de notre Trends Talk, qui passera en boucle ce week-end sur Canal Z. Ce fleuron wallon connaît-il la crise... ou pas ? "Comme toutes les entreprises, nous traversons une période que n'est pas facile, dit-il. Mais je pense qu'on la traverse avec assez bien de succès et qu'on peut être fier de la manière dont on s'en sort". C'est surtout une période "complexe", précise-t-il, en raison des changements de plus en plus rapides des référentiels, ce qui nécessite plus que jamais un management souple, pour s'adapter en conséquence.L'actualité d'I-Care, c'est une levée de fonds qui se termine : après avoir obtenu dix millions d'euros auprès de ses salariés, l'entreprise montoise a réussi à décrocher en septembre les 40 millions qu'elle demandait à des partenaires privés. "C'était important pour multiplier notre chiffre d'affaires par cinq sur les cinq prochaines années." Vu le contexte, I-Care discute toutefois avec deux investisseurs supplémentaires. L'entrée en bourse, confie Fabrice Brion, sera la dernière phase de ce plan baptisé "Eau rouge" en hommage au raidillon du circuit de Spa-Francorchamps, en bon fan de Formule Un qu'est le CEO.Veut-il devenir leader mondial de son domaine ? Ou la prochaine Licorne wallonne ? "La licorne, je m'en fous, sincèrement, ce qui est important pour moi, c'est de faire des choix pour durer dans le temps. Cela fait dix-huit ans que I-Care existe, il y a déjà très peu de sociétés de notre secteur qui ont cette durée de vie. L'objectif, c'est d'être leader du secteur, parmi les trois premiers, dans dix, quinze ou vingt ans. C'est pour cela que l'on a mis en place ce plan, parce que les études montrent que notre marché va être multiplié par quatre sur ces cinq prochaines années. Nous voulons rester leader, c'est pour cela que nous nous sommes fixés pour objectif de faire fois cinq."Il s'agit de se réinventer en permanence. "C'est pour cela aussi que j'aime la formule Un parce que les valeurs sont assez proches, dit Fabrice Brion. Chez I-Care, la valeur la plus importante, c'est la performance, c'est-à-dire être au-dessus des attentes de nos clients. La deuxième, c'est la durabilité, c'es-à-dire de faire des choses qui durent dans le temps. Notre objectif, c'est d'être leader mondial de notre secteur pendant les dix, quinze vingt prochaines années. On doit prendre des décisions dans ce sens-là et pas pour être une licorne dans trois mois. Et la troisième valeur, qui est la seule permettant d'avoir l'équilibre entre les deux premières, c'est le respect de l'humain."Fabrice Brion souligne l'importance à ses yeux d'être implanté en Wallonie et il compte bien y rester. Le CEO d'I-Care ne se cache pas, il assume le fait d'être une inspiration pour d'autres entrepreneurs. Et il encourage les changements de la Région. La preuve avec le fait économique qui l'a marqué cette semaine. "La fusion des trois outils d'investissements wallon est un énorme pas en avant. C'est un message fort que le monde politique fait passer aux milieux économiques, aux entreprises et à nos voisins néerlandophones : oui, nous sommes aussi capables de réformer les choses et d'aller vers plus de performance."Fabrice Brion évoque aussi longuement, dans ce Trends Talk, la pénurie d'emploi, l'avenir climatique ou... le besoin rapide d'une paix en Ukraine.