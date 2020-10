L'Horeca nous annonce vouloir entreprendre "toutes les actions envisageables et permises" en justice et au Conseil d'Etat pour sauver le secteur.

"Nous allons entreprendre toutes les actions possibles et imaginables. Tout ce qui est légalement possible. Au niveau européen et belge. Au Conseil d'Etat et en justice. Toutes les possibilités seront examinées. On va insister, on va aller en recours. On va faire tout ce qu'on peut pour défendre ce secteur en situation catastrophique", nous annonce Philippe Trine, Président de la Fédaration Horeca Bruxelles. "Les différentes fédérations introduisent tous les recours qui s'imposent et y consacreront tous les moyens nécessaires", nous déclare-t-il."Nous ne sommes pas du tout satisfaits des aides supplémentaires. Il faut faire une différence entre les aides actuelles, et celles prévues quand on pourra rouvrir sur le long terme. M. Clarinval se bat pour nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais 500 millions, qu'est-ce que ça représente pour un secteur aussi gigantesque? Cela fait très peu d'argent. Il y a des bonnes mesures, comme les primes de fin d'année. Mais ça ne suffira pas du tout. Rouvrir dans 15 jours ? On a très peu d'espoirs. Les coûts fixes restent malheureusement en place.", déplore Philippe Trine."Le point positif, ce sont les droits passerelles, mais ceux-ci vont être taxés. On peut parler de non-perspective sur le long terme. On ne sait pas du tout où l'on va. La rencontre hier a été positive dans les contacts, mais pas concluante. M. Clarinval est d'accord avec nous, il ne fallait pas fermer. Nous sommes vexés de ne pas avoir été associés aux décisions. Quand on voit sur quoi se base M. Vandenbroucke, qui annonçait avoir une pile de dossiers, alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un constat sur base d'une revue anglaise... Ce ne sont pas des raisons valables", insiste Philippe Trine. Quant au collectif CIMS, qui envisage des actions en justice, M. Trine trouve "cela un peu dommage". "Ils ont tout mon respect. Mais c'est eux qui doivent se joindre à nous. L'union fait la force. Tous les recours qui ont été introduits jusqu'à présent ont été rejetés. A mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Quand on doit pousser une charrette, on doit la pousser tous ensemble", illustre Philippe Trine.