La réalisatrice Lou Colpé et la médecin-urgentiste Régine Zandona décrochent le Prix de la Wallonne de l'année respectivement pour les années 2019 et 2020.

Depuis 25 ans, l'Institut Destrée décerne le Prix du Wallon de l'année. L'objectif de ce centre de recherche est d'honorer "une personne qui, par son action sociale, économique, politique ou culturelle, aura le mieux servi les intérêts de la société wallonne". Parmi ses lauréats, on peut citer entre autres quelques personnalités du monde politique ou économique comme Eric Domb (2014), Pierre Rion (2016) ou encore Thomas Dermine (2018), dernier honoré en date.

En 2020, la crise sanitaire est en effet venue bousculer une cérémonie pourtant bien huilée et aucun prix n'a donc été remis pour l'année 2019. Voilà pourquoi l'Institut Destrée a décidé aujourd'hui de rectifier le tir en décernant un double prix pour les deux dernières éditions.

Réalisatrice d'un documentaire touchant sur la vie des personnes âgées en maisons de repos, Lou Colpé décroche le Prix de la Wallonne de l'année 2019 pour son film intitulé Le Temps long. La lauréate de l'édition 2020 est elle aussi placée sous le signe de la santé et de l'humain puisque la médecin-urgentiste Régine Zandona décroche la récompense. Sa double fonction de cheffe de clinique au service des urgences du CHU de Liège et de directrice médicale du Centre d'appel de secours 112 (Liège et Luxembourg) a été saluée par le jury en ces temps de pandémie.

