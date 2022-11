La confiance au travail est une nécessité pour le bon fonctionnement d'une entreprise, encore plus à l'heure du télétravail. En qui avons-nous confiance au travail, et à quel point ? Les chercheurs de ResumeLab ont interrogé plus de 1000 employés sur le niveau de confiance dans leur environnement de travail.

L'efficacité du télétravail et les nouveaux modes de collaboration qu'il a introduits repose presque entièrement sur la confiance. À l'époque des démissions à tout bout de champ, du "quiet quitting" et des employés en recherche de sens et de plus en plus exigeants sur leur vie professionnelle, on aurait pu s'attendre à des niveaux de confiance au travail au plus bas. Ce n'est pas le cas selon l'étude du site de CV en ligne ResumeLab. Les niveaux de confiance au travail brisent en effet les records.

Selon cette enquête, la confiance entre collègues semble être forte, y compris parmi les managers et les cadres supérieurs. 91 % des personnes interrogées font ainsi confiance à leur manager, 85 % font confiance à leurs collègues au même échelon, et 81 % font confiance aux cadres supérieurs et aux dirigeants.

Ces chiffres sont beaucoup plus élevés que prévu, constate ResumeLab. Sur les 1116 personnes interrogées, seules 100 personnes n'avaient pas confiance en leur manager.

Plus de confiance depuis la pandémie

65 % des répondants ont déclaré que la confiance dans leur milieu de travail avait augmenté depuis le début de la COVID-19. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, 80 % des employés font autant ou plus confiance à leur entreprise qu'avant la pandémie.

56 % des interrogés ont toutefois déclaré avoir quitté un emploi parce qu'ils avaient l'impression qu'on ne leur faisait pas confiance. Et 63 % ont déclaré qu'un manque de confiance au travail avait affecté leur santé mentale.

D'un autre côté, la pandémie pourrait avoir rendu la surveillance à distance des employés plus courante. 73 % des participants ont déclaré que des logiciels de surveillance sont installés sur leurs ordinateurs professionnels. Malgré cela, seuls 52 % de nos répondants ont exprimé un certain niveau d'inquiétude à l'idée d'être surveillés au travail. Plus de la moitié des participants à l'étude étaient suffisamment inquiets pour aller jusqu'à supprimer des messages sur leur lieu de travail : 60 % ont supprimé un message instantané par crainte qu'il soit lu.

