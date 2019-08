La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle, en pleines turbulences financières, a annoncé lundi la cession de ses actifs bancaires qui lui permettra de faire entrer 2,2 milliards de couronnes (près de 222 millions d'euros) dans ses caisses.

Le transporteur va céder en deux temps ses 17,47% dans la banque Norwegian Finans Holding (Nofi) à des groupes financiers nordiques, a-t-il indiqué dans un communiqué. "La vente des actions Nofi s'inscrit dans la stratégie de Norwegian visant à renforcer notre coeur de métier dans le transport aérien et à nous concentrer sur la transition de la croissance vers la rentabilité", a déclaré le directeur général, Geir Karlsen.

Effectuée avec une prime de 15,4% par rapport au cours de clôture de Nofi vendredi, l'opération permet à la troisième compagnie low cost européenne de lever de l'argent frais dont elle a grandement besoin. Pionnière du long courrier à bas coûts, la compagnie accumule les pertes depuis 2017, payant le prix d'une stratégie d'expansion agressive qui s'est traduite par une dette colossale alors que la rentabilité n'était pas au rendez-vous.

Ces difficultés financières ont été aggravées par l'immobilisation des Boeing 737 MAX, dont elle exploite 18 appareils, après deux accidents mortels rapprochés de ce modèle en Éthiopie et en Indonésie.

Pour soulager ses finances, Norwegian avait levé 3 milliards de couronnes en début d'année sous forme d'augmentation de capital. Elle a aussi annoncé la fermeture de bases et de liaisons aériennes, et repoussé la livraison d'un certain nombre de nouveaux appareils Airbus et Boeing.