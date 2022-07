Elon Musk, qui est poursuivi par Twitter devant la justice américaine pour avoir renoncé à son engagement d'acquérir le réseau social, a contre-attaqué vendredi en déposant une plainte contre Twitter devant un tribunal du Delaware, selon un document juridique.

Cette plainte déposée dans un document de 164 pages de façon "confidentielle" n'est pas encore accessible au public, selon un avis de la Delaware Court of Chancery, un tribunal spécialisé en droit des affaires, en charge du dossier. Elle devrait cependant bientôt être rendue publique, les règles du tribunal exigeant que M. Musk en soumette une version publique, une fois expurgée des secrets industriels ou d'autres informations sensibles qu'elle pourrait contenir. Dans ce qui promet d'être une escalade de batailles juridiques, le patron de Tesla a déposé sa contre-plainte peu après que la juge supervisant le procès intenté par Twitter a décidé de la date du début des hostilités, fixée au 17 octobre. L'une des demandes d'Elon Musk porterait sur l'allégation selon laquelle Twitter aurait menti sur son nombre d'utilisateurs monnayables après avoir accepté son offre d'achat, croit savoir par ailleurs le Wall Street Journal.

Elon Musk avait annoncé en avril son intention de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars mais avait finalement déclaré début juillet qu'il mettait fin à l'accord au motif que la société basée à San Francisco aurait, selon lui, menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme.

Twitter avait déposé plainte le 12 juillet devant un tribunal du Delaware (nord-est) pour contraindre l'homme le plus riche au monde à honorer son engagement de rachat. Le réseau social, qui affirme que moins de 5% de ses utilisateurs actifs sont inauthentiques, cherche à faire respecter l'accord ou a obtenir des indemnités de ruptures, estimées à un milliard de dollars.

Elon Musk s'était engagé à offrir 54,20 dollars par action de Twitter. Mais entre la baisse générale du marché boursier ces derniers mois, la chute des recettes publicitaires qui affecte le réseau social et les critiques du milliardaire sur la place publique, le titre de Twitter s'était rapidement écroulé pour tomber à autour de 32 dollars le 11 juillet, veille de sa plainte contre Elon Musk. Il cotait 41,61 dollars vendredi.

