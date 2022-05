Le milliardaire Elon Musk pourrait vendre une partie de sa participation dans la société spatiale SpaceX afin de financer le rachat du réseau social Twitter.

Selon le journal américain New York Post, citant des sources proches du dossier, des actions de SpaceX seraient ainsi vendues cette semaine dans le cadre d'un placement dit privé. Celui qui est aussi patron de Tesla serait l'un des vendeurs car il cherche actuellement des fonds pour financer le rachat de Twitter.

Selon le quotidien, il est question de la vente d'actions existantes et non du placement de nouveaux titres.

SpaceX pourrait demander environ 70 dollars (67 euros) par action. Cela valoriserait l'entreprise à hauteur de 125 milliards de dollars. En août de l'année dernière, elle était encore évaluée à 100 milliards de dollars, après un nouveau tour de table.

Elon Musk a récemment fait une offre de 44 milliards de dollars pour Twitter mais, avant le week-end, il a déclaré que ce rachat avait été "temporairement suspendu".

Il veut d'abord plus de clarté sur le nombre de faux comptes sur le réseau social, dont il a remis en question la capacité à en estimer le nombre. Il est dès lors possible qu'il reprenne l'entreprise pour un prix inférieur.

Selon le journal américain New York Post, citant des sources proches du dossier, des actions de SpaceX seraient ainsi vendues cette semaine dans le cadre d'un placement dit privé. Celui qui est aussi patron de Tesla serait l'un des vendeurs car il cherche actuellement des fonds pour financer le rachat de Twitter.Selon le quotidien, il est question de la vente d'actions existantes et non du placement de nouveaux titres. SpaceX pourrait demander environ 70 dollars (67 euros) par action. Cela valoriserait l'entreprise à hauteur de 125 milliards de dollars. En août de l'année dernière, elle était encore évaluée à 100 milliards de dollars, après un nouveau tour de table. Elon Musk a récemment fait une offre de 44 milliards de dollars pour Twitter mais, avant le week-end, il a déclaré que ce rachat avait été "temporairement suspendu". Il veut d'abord plus de clarté sur le nombre de faux comptes sur le réseau social, dont il a remis en question la capacité à en estimer le nombre. Il est dès lors possible qu'il reprenne l'entreprise pour un prix inférieur.