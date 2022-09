eFarmz vient de boucler un nouveau tour de table auprès d'un actionnaire unique: le fonds belge Akilès.

Le commerce en ligne de produits frais bios et locaux lève des fonds mais reste cohérent avec son concept de circuit court, qu'il semble également appliquer à son actionnariat. En effet, eFarmz vient de boucler un nouveau tour de table auprès d'un actionnaire unique: le fonds belge Akilès, créé par Christophe Rousseaux, ancien fondateur et CEO d'Immoweb. Ce fonds, créé après la revente du site de petites annonces immobilières au groupe Axel Springer pour 127 millions d'euros, se fait une spécialité d'investir (entre 500.000 euros et 5 millions) dans des entreprises techs en forte croissance. Dans eFarmz, Akiles devient "l'actionnaire de référence". Comprenez le plus gros actionnaire même s'il n'a pas la majorité. "On n'est pas loin de la majorité", précise toutefois Christophe Rousseaux sans en dire plus. L'objectif de la levée? Permettre à la start- up de renforcer son positionnement sur la livraison de produits et de box repas bios (un des produits qui cartonnent le plus) et accélérer sa croissance, déjà bien dopée depuis le covid. Et la croissance, la start-up pense la trouver en Flandre. Elle inaugure en effet son activité sur le marché flamand en ouvrant son service au Brabant flamand (notamment à Louvain) mais aussi à Anvers, Malines et Gand. Comme à Bruxelles et en Wallonie, elle y effectuera des livraisons plusieurs fois par semaines.