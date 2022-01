L'Inspection économique a récemment reçu des plaintes supplémentaires concernant les fournisseurs d'énergie, alors que les prix de l'électricité et du gaz s'envolent. Des enquêtes sont également menées sur "les pratiques commerciales de divers fournisseurs", a déclaré vendredi un porte-parole du SPF Economie.

Les prix de l'énergie étant si élevés, il y a de plus en plus de témoignages concernant des fournisseurs qui facturent des frais supplémentaires ou qui essaient de pousser les gens à passer de contrats fixes à des contrats variables. Cela entraîne evidemment une augmentation des plaintes et des questions adressées à l'Inspection économique.

"Nous pouvons confirmer que nous recevons actuellement plus de plaintes", a déclaré le un porte-parole. "Toutefois, il n'est pas possible de les chiffrer exactement, car l'analyse de tous ces communications prend beaucoup de temps et les gens ne choisissent pas toujours le juste 'scénario' ou déclarent à tort qu'il s'agit d'une plainte contre un fournisseur d'énergie, alors qu'il s'agit, par exemple, d'une plainte contre un callcenter."

Jusqu'à 25.000 euros d'amende

Actuellement, "les pratiques commerciales de divers fournisseurs font l'objet d'une enquête" à la suite de plaintes émanant des consommateurs, mais aussi de "divers acteurs du marché de l'électricité et du gaz", explique le porte-parole. "Ces pratiques concernent la débauche de clients, les appels téléphoniques non désirés, la transparence des tarifs, la manière dont les consommateurs sont informés et le renouvellement des contrats."

Si l'Inspection économique constate également une infraction, elle peut adresser un avertissement au fournisseur d'énergie concerné ou rédiger un rapport assorti d'une proposition de règlement, ou encore transmettre l'information au ministère public. La loi prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 25.000 euros.

