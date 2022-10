À Bruxelles et en Flandre, plusieurs entreprises proposent d'installer des panneaux gratuitement sur les toits des particuliers et des entreprises. Arnaque ou aubaine ? On fait le point.

Plusieurs sociétés en Flandre et à Bruxelles (la formule n'existe plus en Wallonie) proposent d'installer des panneaux solaires gratuitement sur le toit des ménages et des entreprises. Pour n'en citer qu'une parmi d'autres : la société EnergyVision, dont le siège est à Gand et à Bruxelles, a déjà fourni des panneaux solaires gratuits à 6.000 Belges et 15.000 autres personnes se sont inscrites pour en bénéficier, affirme son fondateur Maarten Michielssens.Le Premier ministre Alexander De Croo s'est rendu la semaine dernière sur le site d'une installation de panneaux solaires sur un toit à Ninove, en Flandre orientale. Il estime que ce procédé est prometteur. De quoi sauter à pieds joints dans le système ? La formule a été lancée ce printemps et a immédiatement suscité beaucoup d'intérêt. "C'est très populaire", affirme Maarten Michielssens. "Nous avons reçu plus de 3.000 candidatures en 48 heures au début de cette année". Celles-ci ne sont pas systématiquement approuvées; l'entreprise cible les familles qui sont à court d'argent ou qui rencontrent des difficultés pendant la crise énergétique.Les experts en énergie émettent toutefois quelques bémols sur ce mécanisme, de prime abord alléchant, pour économiser de l'argent sur sa facture d'électricité. On peut en effet se demaner ce qui se cache derrière cette gratuité. Dans un tel système, par ailleurs tout à fait légal, l'installateur - aussi appelé le tiers investisseur - doit en effet pouvoir se rémunérer et couvrir son investissement. Plusieurs mécanismes existent selon les régions. Les familles qui ne peuvent pas supporter elles-mêmes l'investissement dans des panneaux solaires peuvent s'inscrire auprès d'une telle société qui propose la pose gratuite de panneaux. Ce dernier paie l'installation et vend ensuite l'électricité au résident à un tarif avantageux. Les excédents d'électricité sont injectés sur le réseau.A Bruxelles, le tiers investisseur va récupérer les certificats verts que le propriétaire de la maison recevrait s'il avait financé les panneaux. Brusol, actif dans la capitale, promet une offre selon ce système : "Vous bénéficierez d'une électricité autoconsommée pendant 25 ans. Brusol prend en charge l'installation, l'assurance, le remplacement de tout le matériel défectueux pendant 25 ans et même le recyclage en fin de vie des panneaux. Nous récupérons notre investissement grâce aux certificats verts. Nous les vendons aux fournisseurs d'énergie. Le contribuable n'intervient pas. Cela nous permet de placer les installations chez vous 100 % gratuitement."Un autre système existe. En Flandre (où les certificats verts n'existent pas), il consiste à payer une partie de l'énergie autoconsommée, produite par les panneaux. Le tarif est beaucoup moins élevé que celui du marché. Exemple : la société EnergyHome facture le kWh d'électricité produite par des panneaux installés gratuitement en Flandre, à un tarif fixe, TTC, de 0,20 EUR/kWh €, soit près de la moitié du prix pratiqué chez un fournisseur classique. En tarif variable, EnergyHome promet des tarifs 30% plus bas que ceux pratiqués par les autres fournisseurs d'énergie. Les avantages financiers perçus par l'électricité produite par les panneaux et réinjectée dans le réseau vont à l'installateur.Il est toutefois préférable de financer soi-même son installation photovoltaïque et de profiter de ses certificats verts ou de la gratuité de son autoconsommation, selon Damien Ernst, professeur à l'université de Liège et spécialiste des questions liées à l'énergie. Il s'exprimait récemment dans la Dernière Heure à ce sujet. "Il y a toujours un profit derrière ce genre de système, lance-t-il. On s'engage parfois pour 25 ans dans un système, alors qu'aujourd'hui plus que jamais, un système autofinancé sera rentabilisé en 6 à 7 ans. Pour un logement moyen, l'installation coûtera environ 7.500 euros, ce qui est payable pour ceux qui ont un peu d'épargne ou qui ont accès à un financement."La prime des certificats verts tournant autour de 12.000 euros sur une période de 10 ans à Bruxelles, sans compter les économies d'énergie, on se rend vite compte qu'investir soi-même est plus rentable que de laisser travailler "gratuitement" une entreprise. La rentabilité des panneaux solaires s'est fortement accélérée ces derniers temps. Elle est passée de 7 à 3 ans en Wallonie. A Bruxelles, elle est passée de 5 à 3 ans, confirme Philippe Mercier, expert en énergie chez Test Achats. Selon lui, il n'est pas non plus intéressant dans le contexte actuel de passer par un tiers investisseur pour placer des panneaux solaires."Récemment, les tiers investisseurs ont modifié certaines conditions de leur contrat. Ils les ont allongées jusqu'à 25 ans au lieu de 10 ans. Certains éléments du contrat sont aussi devenus moins intéressants", explique l'expert. Aujourd'hui, Test Achats a plutôt tendance à préconiser d'investir soi-même dans des panneaux solaires. "Si on n'a pas le budget, il y a des crédits qui existent au niveau de la région notamment qui permettent de couvrir ce budget de façon plus optimale." Test Achats met aussi en garde contre les arnaques qui ressurgissent dans le secteur. Elles sont du même type que par la passé et sont facilement reconnaissables. Philippe Mercier énumère quelques actuces pour les repérer. Si une société a pris contact proactivement avec une personne qui ne l'a pas demandé, il faut faire preuve de la plus grande méfiance. Également, en cas de proposition d'un devis multi systèmes qui ne propose pas seulement des panneaux solaires, mais aussi une pompe à chaleur. Attention aux contrats au budget élevé, mais pas détaillé qui n'ont pas de conditions générales. Ainsi qu'au devis écrit à la main, sur place, couplé à un crédit. "Ça, c'est le combo à fuir à toute vitesse", avertit le spécialiste en énergie. Si une personne a déjà signé un tel contrat frauduleux, il a toujours droit à 14 jours de rétractation, par recommandé auprès de l'organisme qui a fait la proposition et auprès de l'organisme prêteur, informe encore l'ASBL de protection des consommateurs.