De nombreuses entreprises ont publié leurs comptes 2021. La scale-up très en vue de vélos électriques et connectés Cowboy aussi. Sans surprise, ils ont été analysés très en détail. Ainsi nos confrères de L'Echo épinglaient-ils la croissance des ventes limitée à 21 millions d'euros, contre 19 en 2020, et une perte d'exploitation de 24 millions d'euros sur l'année, contre 13 millions un an plus tôt. De quoi s'affoler? Adrien Roose, le CEO et cofondateur de la scale-up, tempère fortement: "En 2021, nous avons subi un retard d'approvisionnement nous coupant en fin d'année des rentrées liées à la sortie d'un nouveau modèle de vélo. D'un point de vue comptable, les ventes ont dès lors été reportées à 2022." Et de promettre une excellente année puisque l'entreprise s'attend à un chiffre d'affaires 2022 compris entre 45 et 50 millions. "En phase avec nos plans", glisse le CEO. Quant à la rentabilité: "Elle n'a jamais été souhaitée dans un très court terme puisque nous avons développé un produit et devons construire une marque". Ces pertes liées à des investissements importants pour le produit, le marketing et la croissance n'ont "rien d'anormal". Fidèle à son modèle risqué d'entreprise en forte croissance, Cowboy, qui a déjà levé plus de 130 millions, prévoit de nouvelles levées de fonds. Avant une rentabilité en 2024.