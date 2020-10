Les magasins non essentiels pourraient-ils refermer leurs portes, comme décidé mercredi soir en France. Quel serait l'impact de cette mesure forte pour lutter contre l'épidémie ? Réponse avec Hans Cardyn, porte-parole de Comeos.

Pensez-vous qu'il est préférable de fermer complètement les magasins non essentiels pendant un mois - en cas de lockdown généralisé - afin de pouvoir les rouvrir en décembre et sauver ce mois crucial en termes de chiffres d'affaires ?

Non, aujourd'hui, les magasins sont les endroits les plus sûrs, nous avons pris toutes les mesures depuis le début pour les rendre sûrs pour les collaborateurs et les clients. Tout le monde porte un masque dans le magasin, les magasins n'ont jama...

Non, aujourd'hui, les magasins sont les endroits les plus sûrs, nous avons pris toutes les mesures depuis le début pour les rendre sûrs pour les collaborateurs et les clients. Tout le monde porte un masque dans le magasin, les magasins n'ont jamais été une source d'infection. Aujourd'hui, il y a déjà moins de monde parce que, entre autres, l'horeca est fermé et beaucoup de gens travaillent à domicile.Comme mentionné précédemment, la fermeture des magasins n'aura guère d'effet sur la situation sanitaire car il n'y a pas de problèmes dans les magasins. La fermeture partielle des magasins n'aura pas non plus d'effet.La perte de chiffre d'affaires lors de la première fermeture a été calculée à plus de 3 milliards par mois ou plus de 100 millions d'euros par jour de fermeture.Nous avons déjà vu qu'après la première fermeture, 56% des commerçants ont indiqué qu'ils avaient des problèmes de liquidité, plusieurs magasins ont fermé définitivement ou ont été fortement restructurés. Les magasins restants se sont à peine remis de la première fermeture, bien sûr la situation reste très précaire pour l'ensemble du secteur.