Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont Deme, Luminus et Takida pour les grandes entreprises ; Biolectric, e-biom et Go Forest pour les petites et moyennes entreprises.

L'excès d'azote, la sécheresse persistante, la pollution atmosphérique, les fortes inondations de l'année dernière ou la réduction drastique de l'avifaune. Autant de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les écosystèmes naturels dans lesquels nous vivons, travaillons et faisons des affaires sont sur le point de s'effondrer. Le changement climatique et la perte de biodiversité sont fortement liés. Le modèle économique linéaire du siècle dernier et la croissance effrénée atteignent aujourd'hui les limites de ce que notre planète peut supporter. L'injonction est aujourd'hui de devenir neutre sur le plan climatique le plus rapidement possible afin de garantir que la quantité de gaz à effet de serre n'augmente pas davantage.

Les services écosystémiques (ou écologiques) sont les services qu'un écosystème sain et biodiversifié fournit à la société ; ils sont indispensables à notre économie. Pensons à la qualité de l'air et de l'eau, au stockage du carbone, à la protection des côtes contre les tempêtes, aux loisirs, à la qualité des sols ou à la pollinisation par les abeilles, nécessaire à de nombreuses cultures. Dans des secteurs comme l'agriculture, la pêche et la santé, le lien entre la biodiversité et les entreprises est évident. Mais tous les secteurs sont liés à la nature d'une manière ou d'une autre, si l'on considère l'ensemble de la chaîne de valeur. Le traitement de l'eau, la reforestation, le réensauvagement ou l'agriculture régénérative restaurent des écosystèmes naturels. Ils ont un impact positif sur la biodiversité et tous les services écosystémiques.

