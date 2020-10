Il y a trois ans, Charlotte Beckers lance son service de traiteur événementiel. En misant sur l'approvisionnement local, l'originalité de ses menus et la flexibilité de son offre, Fines Herbes parvient en très peu de temps à décrocher de beaux contrats, comme le Palais des Congrès de Liège ou le circuit de Spa-Francorchamps.

"On était en pleine ascension. En 2020, on prévoyait de dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires !", avance Charlotte Beckers.

...

"On était en pleine ascension. En 2020, on prévoyait de dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires !", avance Charlotte Beckers. Au printemps dernier, la crise sanitaire vient balayer ces prévisions optimistes. "J'ai vite compris que les gros événements étaient compromis pour longtemps. Mais je n'avais pas envie de partir sur un tout autre concept. J'ai lancé Yumee pour recréer de la convivialité." L'entrepreneuse part sur un nouveau projet qui coïncide toujours avec son secteur d'activité, mais en misant sur le digital. Avec un spécialiste de l'e-commerce et un chef créatif, elle développe un service de commande en ligne de buffets pour les particuliers et pour les entreprises. L'entrepreneuse mise notamment sur le fait que de nombreuses sociétés ont supprimé leur service de catering et cherchent donc des alternatives pour leurs lunchs d'affaires. "Cette activité ne remplacera pas les banquets de 500 personnes mais ça compensera en partie la diminution de notre chiffre d'affaires." Charlotte Beckers est également convaincue que ce nouveau service de traiteur en ligne va progressivement s'imposer dans les habitudes des clients. Ça tombe bien : elle est la première à le proposer dans le sud du pays !