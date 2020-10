Elles créent leur entreprise, ils pivotent vers le digital, elles lèvent des fonds, ils s'internationalisent, elles revoient leur "business model"... Face à la crise, ces entrepreneuses et ces entrepreneurs ont choisi d'aller de l'avant. "Trends-Tendances" est parti à leur rencontre.

La crise ne les arrêtera pas. Les hommes et femmes que nous avons rencontrés ont un projet en tête. Et ils comptent le mener à bien. Alors que les indicateurs sanitaires et économiques sont dans le rouge, ces créateurs de start-up, ces patrons de PME, ces indépendants audacieux continuent de turbiner pour faire décoller leurs idées. Certes, le début de la crise a mis un coup au moral des porteurs de projet. En avril et en mai dernier, le taux de création d'entreprises s'est effondré, respectivement de 40% et 27% par rapport à 2019. Mais la tendance semble se redresser : en juin et juillet dernier, les chiffres fournis par le Bureau du Plan ont déjà rejoint ceux de 2019 (voir tableau ci-dessous). Encourageant ! Pour donner du corps à ces signaux positifs, Trends-Tendances a décidé de mettre en lumière des initiatives concrètes, portées par des entrepreneurs motivés et motivants. Pour les faire émerger, nous avons lancé un appel à témoins inédit sur LinkedIn. Cette publication, qui a dépassé les 27.000 vues, a suscité de nombreuses discussions en ligne. Plus de 80 entrepreneurs nous ont fait part du lancement de leur entreprise, de leur nouveau business model "Covid proof" ou du pivot radical de leur société pour s'adapter au nouvel environnement d'affaires post-crise. Parmi toutes ces histoires inspirantes (et bien d'autres qui nous sont revenues par d'autres canaux), nous avons opéré une sélection, forcément partiale, mais qui témoigne de la diversité des personnalités qui les portent et des secteurs d'activité concernés.