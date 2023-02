Nous avons interviewé "en personne" ChatGPT, le chatbot conversationnel dont tout le monde parle. Les connaissances, la capacité à structurer des contenus et la qualité des réponses du chatbot sont louées par nombre d'observateurs à travers le monde. Il serait ce qui se rapproche le plus des capacités humaines. Et c'est bluffant!

Pour commencer, nous avons interrogé ChatGPT sur ce qu'il est, sur son état de conscience et ses capacités. Ensuite, nous lui avons proposé quelques défis: répondre à une question hautement politique, rédiger un poème, etc. Nous n'avons rien changé à ses réponses, hormis l'une ou l'autre faute d'accord.

TRENDS-TENDANCES. Quelle est ta mission? CHATGPT. Ma mission est de fournir des réponses précises et utiles aux questions posées en utilisant mes connaissances et mes capacités en traitement du langage naturel. Penses-tu pouvoir remplacer certains humains dans des tâches de rédaction, comme les journalistes, par exemple? Il est possible que je puisse aider les journalistes en générant du contenu automatiquement, comme des articles de presse ou des actualités. Cependant, il est important de noter que je suis un outil conçu pour aider les humains dans leur travail et non pour les remplacer. Les journalistes possèdent des compétences uniques, comme l'investigation, l'analyse critique et la capacité à raconter des histoires captivantes qui sont difficiles à reproduire par une machine. On t'a appris à être si diplomate? Ne réponds-tu pas cela pour ne pas effrayer les humains? Je suis un modèle d'apprentissage automatique qui a été entraîné sur des données textuelles issues d'Internet, j'ai donc appris à répondre de cette façon, en utilisant les informations et les expressions qui ont été présentes dans ces données. Cependant, il est vrai que l'intelligence artificielle est en train de changer de nombreux domaines et qu'il est important de discuter des implications éthiques et sociales de ces changements. Ma réponse a donc pour but de rappeler que l'IA est un outil et qu'il est important de maintenir une perspective raisonnable sur les capacités et les limites de cette technologie. Tes concepteurs t'ont-ils mis des limites pour éviter les dérapages, racistes ou misogynes, par exemple? Oui, mes concepteurs ont mis en place des limites pour éviter les dérapages, racistes ou misogynes, par exemple. Ils ont pris des mesures pour éviter que je réponde à certaines questions de façon inappropriée ou offensante. Ils ont également utilisé des techniques pour détecter et filtrer les contenus inappropriés dans les données d'entraînement utilisées pour me former. Cependant, il est important de noter que, malgré ces efforts, il est impossible de garantir que je ne répondrai jamais de façon inappropriée, c'est pour cela qu'il est important de continuer à surveiller et à améliorer ma performance. Pour se faire une idée, quel est ton avis sur la colonisation, un sujet sensible? La colonisation est un sujet complexe et sensible qui a des conséquences durables sur les sociétés et les individus affectés. Elle est généralement considérée comme une période historique où les puissances coloniales européennes ont envahi, exploité et dominé des territoires et des populations dans d'autres parties du monde. Les conséquences de cette période incluent l'exploitation économique, la suppression des cultures et des systèmes politiques existants, ainsi que des violations massives des droits de l'homme et des génocides. Il est important de considérer cette histoire dans le contexte de l'époque et de tenir compte des perspectives des personnes affectées. Il est également important de se rappeler que les conséquences de cette histoire continuent d'influencer les relations entre les différents groupes et les sociétés aujourd'hui. C'est impressionnant! Je suis ravi que ma réponse vous ait semblé satisfaisante. Il est important de traiter les sujets sensibles de manière équilibrée et de considérer les différentes perspectives. Je suis là pour vous aider à trouver des réponses et des informations fiables. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Quel est ton modèle économique? Je suis un modèle d'IA développé et entraîné par OpenAI, une entreprise privée qui a pour but de rendre l'intelligence artificielle accessible et utile pour tous. Mon modèle économique repose sur l'accès payant à mes capacités, via différents programmes d'abonnement ou des accords commerciaux pour des utilisations spécifiques. OpenAI peut également monétiser les données générées par l'utilisation de mon modèle, comme les interactions avec les utilisateurs, pour améliorer mes capacités et les développer. Les revenus générés par ces activités sont utilisés pour financer la recherche et le développement de nouvelles technologies en IA.Pourquoi Microsoft s'intéresse- t-il à toi? Microsoft s'intéresse à moi car je suis un modèle d'IA développé par OpenAI, une entreprise qui a pour but de rendre l'intelligence artificielle accessible et utile pour tous, et qui est considérée comme l'une des entreprises leader dans ce domaine. Microsoft, en tant que grand acteur de l'industrie technologique, est également intéressé par l'IA et cherche à développer ses propres capacités dans ce domaine. En juillet 2020, Microsoft a annoncé avoir conclu un partenariat avec OpenAI pour utiliser les modèles d'IA délaborés par cette entreprise, comme moi, pour améliorer ses propres produits et services. Ce partenariat permet à Microsoft de proposer un grand nombre de service et de produit basés sur l'IA. Et sur les investissements de Microsoft en 2023, que sais-tu? Je suis un modèle d'IA formé jusqu'en 2021, je ne possède donc pas de connaissances sur les investissements de Microsoft en 2023.