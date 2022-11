Les chiffres de la filiale du distributeur français repartent à la hausse: elle a terminé son troisième trimestre en positif, après deux baisses consécutives cette année.

Carrefour Belgique observe une augmentation des ventes comparables (c'est-à-dire sur les produits offrant des caractéristiques similaires) de 5,2% au troisième trimestre, alors qu'il avait dû déplorer un recul de 7% au premier trimestre et de 4,8% au deuxième. Ces résultats sont attribués aux décisions prises récemment. "Dans un marché extrêmement concurrentiel marqué par une situation économique difficile et une forte inflation, les premières mesures mises en place par la nouvelle équipe de direction portent leurs fruits. Les indicateurs opérationnels, comme la tendance de parts de marché, montrent des signes d'amélioration", indique Carrefour. Pour rappel, Geoffroy Gersdorff est devenu le nouveau directeur général pour la Belgique en juillet, sa mission étant de renouer avec la croissance. Il est aussi le premier Belge à la tête de la filiale depuis que Carrefour a racheté et rebaptisé GB il y a 22 ans. Ces derniers mois, l'enseigne s'est concentrée plus que jamais sur le pouvoir d'achat et le renforcement de ses marques propres, notamment Simpl, une marque d'entrée de gamme qui propose désormais plus de 1.000 références. Ces marques, très prisées de clients, sont jusqu'à 30% moins chères que les nationales et représentent 40% du caddie. L'entreprise a particulièrement soigné sa communication à destination des consommateurs, en avançant entre autres des produits à moins de 1 euro ou en gelant ses prix. Carrefour Belgique n'a pas seulement été confronté à des chiffres en baisse: le distributeur a également dû affronter des problèmes logistiques, sans compter un e-commerce déficient. En raison de modifications apportées au magasin en ligne, une partie des clients ne pouvaient plus effectuer leurs commandes à distance. Notons que le groupe Carrefour lui-même a obtenu de meilleurs résultats qu'attendu au troisième trimestre, avec une croissance des ventes de 19%, à 23,5 milliards d'euros.