Geoffroy Gersdorff, actuellement Directeur Offre et Marchandise Groupe, est nommé Directeur Général de Carrefour Belgique, rattaché au Directeur Exécutif de la zone Europe du Nord. Il prend la place de François Melchior de Polignac.

La décision de nommer Geoffroy Gersdorff à la tête de Carrefour Belgique fait de lui le premier Belge à diriger Carrefour Belgique depuis le rachat de GB par Carrefour il y a 22 ans. Cette nomination sera effective à partir du 4 juillet.

Le nouveau CEO est diplômé de l'Université Catholique de Louvain et de la Solvay Brussels School of Economics & Management. Geoffroy Gersdorff travailler chez Carrefour depuis 1997. Il a occupé plusieurs fonction au au sein de la Direction Marchandise. Il est successivement nommé Directeur commercial FMCG en 2008, Directeur du développement de la marque propre internationale en 2011 et directeur Marchandise en 2013. Il a également évolué en tant que COO des Hypermarchés et enfin comme Secrétaire Général à compter de 2018 avant d'occuper le poste de Directeur offre et Marchandise Groupe.

"La nomination d'un dirigeant belge n'est pas seulement symboliquement importante, elle couronne la carrière d'un vrai talent du retail belge qui est resté fidèle à Carrefour et qui, compte tenu de ses fonctions successives, on s'en doute, le groupe le considérait comme prêt en temps voulu", analyse Christophe Sansy de la revue Gondola.

Grâce à cette nomination, Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, s'attend à une amélioration des résultats de la chaîne de supermarchés en Belgique. "Je compte sur Geoffroy Gersdorff, qui connaît parfaitement Carrefour Belgique et ses différents métiers, pour porter avec énergie et détermination l'indispensable redressement de nos activités", a déclaré Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. "

