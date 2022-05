Après son départ de Degroof Petercam, Bruno Colmant a déjà accepté une première mission.

Alors qu'il avait annoncé son départ de Degroof Petercam début mai pour se consacrer à l'écriture et à la consultance, Bruno Colmant a déjà accepté une première mission. Il va faire son entrée au conseil d'administration d'I-Care, la pépite wallonne spécialisée dans la maintenance prédictive des machines industrielles, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant.

Fabrice Brion, le CEO, soulignait dans le quotidien que "dans l'optique d'une future IPO, son profil peut fortement nous aider à parcourir le chemin qu'il nous reste à faire ". I-Care, qui emploie 600 personnes dans 12 pays, est en forte croissance et entend atteindre les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

