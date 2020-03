Le géant allemand de l'agrochimie Bayer a accepté de régler près de 40 millions de dollars aux Etats-Unis à des plaignants lui reprochant la commercialisation supposée trompeuse de l'herbicide glyphosate après la reprise de l'américain Monsanto.

Bayer va payer 39,6 millions de dollars (35,9 millions d'euros) à un collectif de plaignants l'accusant d'avoir masqué les risques pour la santé au moment de l'acquisition en 2018 du rival Monsanto pour 63 milliards de dollars, selon le document d'un tribunal de Kansas City publié lundi et relayé par Bloomberg. "L'affaire a été réglée à la satisfaction de toutes les Parties" et demeure "sous réserve de l'approbation du tribunal" compétent, a réagi Bayer dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'actuel compromis est toutefois distinct du principal litige opposant depuis deux ans Bayer et des milliers de plaignants au sujet des risques supposés de cancer liés à l'utilisation de désherbants de Monsanto tels que le Roundup. Dans ce dossier, Bayer fait face à environ 48.600 poursuites aux États-Unis, a-t-il dernièrement communiqué. Le groupe de Leverkusen a perdu ses trois premiers procès aux Etats-Unis et a été condamné à des amendes élevées même si les montants ont été fortement réduits par le deuxième examen d'un juge.

Aidé par l'avocat américain Ken Feinberg, Bayer tente de sortir de ce noeud judiciaire via une procédure amiable. Le groupe pourrait accepter pour cela de payer jusqu'à 10 milliards de dollars, a récemment écrit le Wall Street Journal. Il continue de contester le principe même de sa responsabilité, martelant depuis des mois qu'aucun régulateur dans le monde n'a conclu à la dangerosité du glyphosate depuis sa mise sur le marché au milieu des années 1970.

