L'application d'identification digitale Itsme lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de signer plusieurs documents à la fois, en un seul clic, annoncent mardi ses développeurs par voie de communiqué. L'objectif étant de réduire considérablement la charge administrative pour les entreprises et professions libérales.

Parmi les personnes qui utilisent la signature numérique, nombreuses sont celles qui, par leur activité, sont amenées à signer un grand nombre de documents simultanément. C'est le cas notamment des experts-comptables, des assureurs, des gestionnaires de bureaux, des collaborateurs RH, des notaires ou encore des bourgmestres. "Jusqu'à présent, ils devaient confirmer la signature de chaque document séparément à l'aide de leur appli itsme, et donc saisir chaque fois leur code secret, ce qui pouvait prendre un certain temps lorsqu'ils avaient de nombreux documents à signer", détaille Itsme.

Désormais, grâce à la nouvelle fonctionnalité de signature multiple ou "batch signing", ces personnes pourront signer plusieurs documents simultanément.

"Le résultat de cette signature multiple est exactement le même que celui d'une signature unique : chaque document contient une signature distincte avec un certificat de signature personnel. Et chaque signature reste unique, confidentielle et protégée contre la contrefaçon", précise le communiqué.

Lancée en février 2019, la fonctionnalité Itsme Sign connaît, d'année en année, une croissance exponentielle, selon ses concepteurs. Fin 2022, elle enregistrera près de 1 million de signatures, soit plus du double de l'année dernière.

