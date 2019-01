Aston Martin: "Nous ne vendons pas de voitures mais bien la preuve matérielle d'une réussite sociale"

Parce que les super riches deviennent de plus en plus riches, Aston Martin prévoit de tripler son volume de vente en l'espace de sept ans. Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren et Rolls-Royce ne sont pas en reste. " Nous ne vendons pas de voitures mais bien la preuve matérielle d'une réussite sociale. "