Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont Aquafin, Ekopak et Renewi pour les grandes entreprises ; Gramitherm, PermaFungi et Reprocover pour les petites et moyennes entreprises.

Chaque année, 11 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. Si aucune mesure n'est prise, on s'attend à ce que d'ici 30 ans, la quantité de plastique dans nos mers dépasse celle des poissons. Le traité qui doit être adopté dans les deux ans, comme il l'a été décidé lors du cinquième sommet du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), vise à réduire d'ici 2040 de 80% le tonnage de plastique déversé dans les océans. Pour cela, il est nécessaire de produire moins de plastique. Celui-ci est pourtant indispensable pour toute une série de produits. Le plastique n'est qu'un exemple de la manière dont l'économie linéaire épuise les matières premières et répercute sur la société les coûts externes de l'élimination des déchets. Le défi consiste à concevoir des produits de manière à ce que le plastique puisse être réutilisé dans l'économie. L'économie est en transition, elle évolue d'une économie linéaire à une économie circulaire. Une économie circulaire tente de boucler le cycle en n'épuisant pas les stocks de matières premières, en utilisant des énergies renouvelables et en réutilisant les matières résiduelles. Il n'y aura plus de déchets et les écosystèmes naturels pourront se reconstituer. Les développeurs de produits ont un rôle clé à jouer. Ils peuvent concevoir des produits dans lesquels l'ensemble du cycle de vie est pris en compte dès le début de la conception du produit. Au stade de la conception, ils doivent savoir ce qu'il adviendra des composants lorsque le produit atteint la fin de sa vie (cradle to cradle). Les entreprises ne peuvent pas toujours remettre seules leurs déchets dans le circuit économique. Un résidu qui n'a aucun intérêt pour l'entreprise productrice peut être réutilisé dans un secteur complètement différent. Il est donc important que les entreprises aient une bonne vision de l'ensemble du circuit économique dans lequel elles opèrent et qu'elles recherchent des solutions avec d'autres entreprises et secteurs.