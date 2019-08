Les terrains et infrastructures des aéroports du pays appartiennent aux autorités publiques, locales ou régionales. Il en va de même pour les ports. A une exception près : l'aéroport le plus important du pays, celui de Zaventem (Brussels Airport).

Côté flamand, les aéroports d'Anvers (Deurne) et d'Ostende, propriétés de la Région, ont concédé leur gestion au groupe français Egis. Côté wallon, les aéroports de Liège et de Charleroi ont fait de même avec la Sowaer, une société de la Région wallonne. Pour ces deux derniers, l'exploitation a été confiée à des sociétés tierces - Liege Airport et BSCA (Brussels South Charleroi Airport), dont les actionnaires sont surtout belge...