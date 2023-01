Publié ce jeudi, le dernier rapport européen sur la consommation d'énergie issue du renouvelable place la Belgique en bas de classement. Globalement, les Etats membres sont encore loin de l'objectif fixé pour 2030.

On est encore loin du compte, voilà l'une des conclusions que l'on peut dégager du dernier rapport de l'agence Eurostat sur les énergies renouvelables et publié hier. Il manque en effet pas moins de dix points de pourcentage (pp) pour atteindre l'objectif fixé par l'Union européenne sur la part du renouvelable dans la consommation d'énergie.

Le difficile respect de l'Accord de Paris

La part de la consommation finale brute d'énergie provenant de ressources renouvelables a atteint 21,8% en 2021 dans l'Union européenne. Par rapport à 2020, il s'agit d'une baisse de 0,3 pp. Et c'est même la première baisse jamais enregistrée. Un sacré revers pour la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son "Green deal" (pacte vert), priorité affichée de sa mandature.

Suite à l'Accord de Paris adopté en 2015, l'objectif des européens est actuellement fixé à 32% d'énergie issue du renouvelable à l'horizon 2030. Un objectif entériné par la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 qui porte sur "la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables". A moins de dix ans de l'échéance, la part de 21,8% enregistrée pour 2021 est donc encore bien inférieure à l'objectif.

Les experts d'Eurostat alertent les Etats membres "qui doivent intensifier leurs efforts" et "se conformer à la trajectoire requise de l'UE". Le revers est d'autant plus difficile pour la Commission qui a publié en 2021 sa proposition de modification de cette directive pour porter cet objectif à 40%, le plan REPowerEU en 2022 augmentant encore cet objectif à 45%.

Des mesures qui doivent permettre à l'Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

La Suède première de la classe, la Belgique dans les derniers

Avec plus de la moitié de son énergie provenant de sources renouvelables dans sa consommation finale brute d'énergie, la Suède est largement en tête dans l'UE. 62,6% de son énergie repose sur un mélange de biomasse, d'énergie hydraulique, d'énergie éolienne, de pompes à chaleur et de biocarburants liquides.

Le pays est suivi de la Finlande (43,1% d'énergie issue du renouvelable) et de la Lettonie (42,1%) qui utilisent principalement la biomasse et l'énergie hydraulique. L'Estonie est au pied du podium avec 37,6% d'énergie issue du renouvelable, reposant principalement sur la biomasse et l'énergie éolienne. L'Autriche et le Danemark ferment la marche avec 36,4% et 34,7%, les deux pays utilisant également la biomasse, puis respectivement l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne.

Une classe pour l'instant dissipée, puisque l'UE compte donc quinze mauvais élèves, soit plus de la moitié des États membres. Ceux-ci se situent en dessous de la moyenne européenne. Il s'agit de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Chypre, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Slovaquie.

Ainsi, les proportions les plus faibles d'énergies renouvelables ont été enregistrées, dans l'ordre, au Luxembourg (soit 11,7%), à Malte (12,2%), aux Pays-Bas (12,3%), en Irlande (12,5%) et en Belgique (13,0%). Les pays de l'Union sont très en retard sur leurs voisins européens, la Norvège ayant atteint les 74% d'énergie verte, et l'Islande, 85%.

Les experts d'Eurostat expliquent ces mauvais résultats par la levée des restrictions dues au COVID en 2021 qui a entraîné une forte augmentation de la consommation d'énergie, diminuant la part des énergies renouvelables. On peut enfin douter que les résultats soient meilleurs pour 2022 avec la guerre en Ukraine, et la réouverture notamment de certaines mines de charbon.

