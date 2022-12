La crise énergétique mondiale a poussé la consommation de charbon vers un record absolu en 2022. Elle devrait dépasser les 8 milliards de tonnes. Un comble au regard de l'objectif de neutralité carbone.

A l'heure où transition énergétique et neutralité carbone sont sur toutes les lèvres, le monde n'a jamais autant consommé de charbon, l'énergie la plus polluante et la première source de gaz à effet de serre. En 2022, selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la consommation de charbon devrait dépasser les 8 milliards de tonnes et battre le record de 2013. Alors que le pic du pétrole a été atteint en 2008 et que celui du gaz vient sans doute de l'être à son tour, celui du charbon semble encore loin. Les réserves mondiales sont de loin supérieures à celles du gaz et du pétrole et tant que la crise énergétique se maintient, que le robinet du gaz russe est fermé et que le renouvelable n'est pas encore déployé en suffisance, le charbon continuera à prospérer. Singulièrement en Europe, mais aussi en Chine. L'AIE souligne que le charbon demeure "l'épine dorsale du système énergétique chinois". Grand consommateur d'électricité, le pays a atteint une production record de charbon en 2022, qui lui fournit 60% de son énergie primaire. Et son rôle central a été confirmé dans le plan quinquennal présenté il y a peu par Xi Jinping. Drôle de dualité que celle offerte par l'empire du Milieu, à la fois plus grand pollueur de la planète mais également premier investisseur dans le renouvelable. La forte hausse attendue de la capacité renouvelable installée dans les cinq prochaines années (+ 2.400 GW) viendra en effet pour moitié de Chine. On notera qu'outre l'Inde (+7%), c'est en Europe que la hausse de la consommation de charbon a été la plus marquée (+ 6%). Avec l'Allemagne en fer de lance. Chez nos voisins, la production d'électricité à partir de charbon a augmenté de 13%.