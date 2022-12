Vous avez prévu des fêtes de fin d'année bien arrosées? En tous cas, les amateurs de vins mousseux ne se sont pas privés l'année dernière puisque les exportations ont augmenté de 30% par rapport à 2020. C'est +20% comparé à la période pré-pandémie.

Champagne, Clairette, Crémant ... Qu'importe sa forme, le vin mousseux sera sûrement présent sur votre table de réveillon ce samedi. Et il faut dire qu'il a la côte, même hors de nos frontières, selon les derniers chiffres d'Eurostat.

L'an dernier, les exportations européennes de vins mousseux vers les pays tiers se sont élevées à 636 millions de litres. De belles quantités, si l'on compare aux 494 millions de litres livrés hors de nos frontières en 2020. Au total, cela représente une augmentation de 29%.

Cette hausse intervient après la première année de pandémie, qui a considérablement freiné les festivités de fin d'année, et donc la croissance du commerce du vin. La fermeture totale ou partielle de nombreux bars et restaurants tout au long de l'année a également eu un impact sur le secteur, puisque cela avait entraîné une baisse de 6% en 2020 par rapport à 2019.

Preuve que les populations du monde souhaitaient rattraper cette année "perdue", les exportations enregistrées en 2021 étaient supérieures aux niveaux observés en 2019. Les données indiquent en effet une augmentation de 21% par rapport à 2019 (soit + 108 millions de litres de vin mousseux).

Hors pandémie, les exportations de vin mousseux sont en augmentation constante. Ainsi, entre 2017 et 2021, celles-ci avaient augmenté à un taux annuel moyen de 7%.

Le prosecco et le champagne plébiscités

En 2021, le vin mousseux le plus exporté en dehors des frontières de l'Union européenne était le prosecco, représentant 43% des importations, soit 273 millions de litres.

Le célèbre vin italien est suivi par le champagne, qui représente 15% des exportations, soit 94 millions de litres. Le vin espagnol, le cava, ferme la marche, représentant 10% du marché, soit 65 millions de litres.

Cependant, en termes de valeur en euros, le champagne est le vin mousseux qui rapporte le plus, l'UE ayant exporté pour plus de 2,5 milliards d'euros de marchandises. C'est un peu plus d'1 milliard d'euros pour le prosecco.

Les anglophones semblent être ceux qui raffolent le plus de ces vins de fête européens puisqu'ils trônent en tête du classement des destinations où l'on en exporte le plus. Les États-Unis dominent le classementavec 31% des exportations totales de vins mousseux, soit près de 200 millions de litres. Le Royaume-Uni est la deuxième destination avec 28%, soit 177 millions de litres.

