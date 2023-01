Les banques augmentent le taux sur leur compte d'épargne. Mais la hausse reste modeste et assortie de conditions.

Belfius, KBC, ING, BNP Paribas Fortis... Dernière des grandes banques à franchir le pas, BNPP Fortis s'est finalement elle aussi décidée à mettre fin au taux plancher de 0,11% (taux de base de 0,01% + prime de fidélité de 0,10%), qu'elle appliquait sur son livret, comme quasi tout le secteur, depuis plusieurs années.

...

Belfius, KBC, ING, BNP Paribas Fortis... Dernière des grandes banques à franchir le pas, BNPP Fortis s'est finalement elle aussi décidée à mettre fin au taux plancher de 0,11% (taux de base de 0,01% + prime de fidélité de 0,10%), qu'elle appliquait sur son livret, comme quasi tout le secteur, depuis plusieurs années. A partir du 1er février 2023, les clients de la banque au logo vert, mais aussi ceux des enseignes Fintro et Hello bank! , verront le taux de base de leur compte d'épargne réglementé passer de 0,01% à 0,15%. La prime de fidélité reste, quant à elle, inchangée à 0,10%.Au total, la rémunération globale du livret du premier groupe bancaire de Belgique passera donc de 0,11% à 0,25%. Bonne nouvelle, merci! Sauf que c'est nettement moins que les 2% affichés par le taux de dépôt de la BCE qui cherche à juguler l'inflation. C'est surtout nettement moins aussi que ce que les autres acteurs importants du marché de l'épargne offrent actuellement, en particulier KBC (et donc aussi CBC) où le rendement global est passé à 0,60% (taux de base de 0,35% + prime de fidélité de 0,25%). Pour obtenir plus si vous êtes client chez BNP Paribas Fortis, il faudra donc changer de banque ou passer par le Compte d'épargne Plus, un tout nouveau compte, nettement plus intéressant, dont BNPP Fortis annonce le lancement à partir du 1er février prochain. Ce dernier proposera un taux de base de 0,50% et une prime de fidélité de 0,75%. Soit 1,25% d'intérêt au total (1% de plus que le compte classique). Du moins pour les clients qui, rappelons-le, laisseront leur argent sur le compte durant toute une année et dont le solde sera par ailleurs limité à 100.000 euros. Enfin, si vous ne voulez pas passer par l'agence ou appeler le call center, il faudra en plus attendre jusqu'au mois de mars pour pouvoir ouvrir le compte via l'appli.Histoire de se montrer généreux sans faire trop de cadeaux aux épargnants, Belfius et ING ont également lancé une formule séparée: le Belfius Fidelity et l'ING Compte d'épargne. Caractéristique de ces nouveaux comptes: une prime de fidélité élevée (0,65%). Avec un taux de base de 0,15%, la nouvelle formule d'épargne de Belfius monte ainsi à 0,80% d'intérêt. Chez ING, elle va même jusqu'à offrir un pour cent tout rond (taux de base de 0,35%), soit le double du compte classique. A condition, bien sûr, de ne pas utiliser son argent durant l'année. Et d'être un épargnant actif qui fera l'effort d'ouvrir un autre compte...