La banque relève le taux de son compte d'épargne de base qui augmentera légèrement pour passer de 0,11 % à 0,25 % à partir de février.

L'annonce était attendue. Alors que la plupart des banques l'ont déjà fait (Belfius, KBC, Deutsche Bank, ING, Crelan et Axa), BNP Paribas Fortis met également fin au minimum légal de 0,11 % sur son livret.

À partir du 1er février 2023, les clients de la première banque du pays, mais aussi de ses enseignes Fintro et Hello bank!, verront le taux de base de leur compte d'épargne réglementé passer de 0,01 % à0,15 %, la prime de fidélité restant quant à elle inchangée à 0,10 %. Au total, le taux d'intérêt passe donc de 0,11 % à 0,25 %.

Ces nouvelles conditions sont applicables pour autant que le solde de ces comptes d'épargne ne dépasse pas "la limite des 250.000 euros", précise la banque dans un communiqué.

Nouveau compte

Si BNP Paribas Fortis s'inscrit dans le mouvement enclenché depuis quelques semaines, suite aux augmentations de taux successives annoncées par la BCE, la hausse n'est guère folichonne.

Pour obtenir plus, il faudra passer par le "Compte d'épargne Plus", un tout nouveau compte, nettement plus intéressant, dont la banque annonce le lancement à partir du 1er février prochain. Ce dernier proposera un taux de base de 0,50 % et une prime de fidélité de 0,75 %.Soit au total, 1,25 % d'intérêt pour les clients qui, rappelons-le, laisseront leur argent sur le compte durant toute une année. Et à condition aussi que le solde du compte ne dépasse pas 100.000 euros.

Le premier acteur du marché bancaire belge annonce également le lancement d'un nouveau compte d'épargne réglementé ("Compte d'épargne plus") qui, lui, offrira un taux d'intérêt de base de 0,50% et une prime de fidélité de 0,75%. Le solde de ce nouveau compte est limité à 100.000 euros.

