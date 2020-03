Plus ancien CEO en activité dans le secteur bancaire américain et seul survivant, parmi ses pairs, de la crise de 2008, Jamie Dimon, le boss de JP Morgan, a été opéré en extrême urgence la semaine dernière en raison d'une dissection aortique.

Le CEO entame à présent une convalescence plus ou moins longue. Les rênes de la première banque américaine en termes d'actifs et de bénéfices ont été temporairement confiés à un duo : Daniel Pinto, le patron de la banque d'investissement, et Gordon Smith, le patron de la banque de détail. Cet accident vasculaire, qui fait suite à un cancer de la gorge survenu en 2014, repose avec acuité la question de la succession de Jamie Dimon, 63 ans, qui n'entend pas se retirer avant 2023. Marianne Lake, la responsable de la division de prêts aux ménages, fait figure de favorite au cas où la banque décidait d'accélérer les choses.