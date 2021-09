Dès l'an prochain, Mozzeno va se lancer dans le "Buy Now, Pay Later" (BNPL). Une solution de paiement qui a le vent en poupe auprès des jeunes.

Mozzeno, la plateforme de financement collaboratif destinée aux particuliers, est bien sortie de la pandémie et est en pleine croissance. Après une période de flottement en 2020, l'année 2021 s'annonce comme un excellent cru.

Sur les sept premiers mois de l'année, elle a ainsi octroyé pour 14 millions d'euros de crédits, soit trois de plus que sur la même période l'an dernier. En outre, elle fait face à peu de reports de paiement. Sur les 3.000 prêts en portefeuille, seuls cinq ont fait l'objet d'un report. Mozzeno se sent prête à passer à la vitesse supérieure.

Lire à ce sujet: Crise sanitaire et digital boostent le crowdlending

Dès l'an prochain, elle va se lancer dans le "Buy Now, Pay Later" (BNPL). Une solution de paiement qui a le vent en poupe auprès des jeunes dont les stars sont Klarna (Suède), l'australienne Afterpay, rachetée il y a peu par Square et la japonaise Paidy qui fait l'objet d'une offre de rachat de la part de Paypal.

Le BNPL permet de bénéficier de son achat immédiatement tout en pouvant payer en plusieurs fois, le commerçant touchant lui la somme immédiatement. Mozzeno souhaite devenir un bouton d'achat différé sur les sites d'e-commerce. Des contrats ont d'ailleurs déjà été signés en ce sens avec des acteurs belges.

Mozzeno, la plateforme de financement collaboratif destinée aux particuliers, est bien sortie de la pandémie et est en pleine croissance. Après une période de flottement en 2020, l'année 2021 s'annonce comme un excellent cru. Sur les sept premiers mois de l'année, elle a ainsi octroyé pour 14 millions d'euros de crédits, soit trois de plus que sur la même période l'an dernier. En outre, elle fait face à peu de reports de paiement. Sur les 3.000 prêts en portefeuille, seuls cinq ont fait l'objet d'un report. Mozzeno se sent prête à passer à la vitesse supérieure. Dès l'an prochain, elle va se lancer dans le "Buy Now, Pay Later" (BNPL). Une solution de paiement qui a le vent en poupe auprès des jeunes dont les stars sont Klarna (Suède), l'australienne Afterpay, rachetée il y a peu par Square et la japonaise Paidy qui fait l'objet d'une offre de rachat de la part de Paypal. Le BNPL permet de bénéficier de son achat immédiatement tout en pouvant payer en plusieurs fois, le commerçant touchant lui la somme immédiatement. Mozzeno souhaite devenir un bouton d'achat différé sur les sites d'e-commerce. Des contrats ont d'ailleurs déjà été signés en ce sens avec des acteurs belges.