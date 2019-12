Joli coup marketing que celui signé par la petite fintech belge Mozzeno qui, pour faire sa pub, s'affiche dans les agences bancaires vides.

Comment se faire connaître quand on est une jeune start-up et qu'on n'a pas les moyens de s'offrir une grande campagne de pub ? En faisant preuve de créativité. Partant du constat que plus de 400 agences bancaires (ING, etc.) fermeront leurs portes d'ici trois ans, laissant leurs vitrines désespérement vides et tristes, Mozzeno a sauté sur l'occasion pour faire parler d'elle à moindre coût. L'idée ? Utiliser les vitrines de ces anciennes agences bancaires comme panneaux d'affichage. Et encourager ainsi les passants à rejoindre la communauté d'investisseurs et d'emprunteurs de Mozzeno, première plateforme belge de financement collaboratif permettant à des particuliers de financer les projets d'autres particuliers (1.200 prêts accordés depuis sa création en 2017).

Comme l'explique Xavier Laoureux, cofondateur de Mozzeno, " il est bien évidemment important d'être créatif dans le message quand on est une start-up comme Mozzeno, mais il faut aussi l'être dans le support utilisé ". " Par ailleurs, être présent dans le monde digital n'est pas suffisant, il faut également être présent dans le monde physique pour rassurer, surtout quand on a une offre financière. "

En comparaison avec une campagne d'affichage classique, la tactique s'avère non seulement plus créative mais surtout 10 fois moins chère. Une première vitrine décorée aux couleurs de la fintech est à découvrir rue du Glacis à Liège. Une deuxième devrait bientôt être visible du côté de Courtrai. Originale et pas chère, la campagne se veut donc mobile et en continu puisqu'elle a pour but de se déplacer et d'aller là où des agences bancaires ferment leurs portes en Belgique.