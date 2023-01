L'assemblée générale extraordinaire de NewB, initialement attendue le vendredi 6 janvier mais finalement reportée à ce samedi faute de coopérateurs suffisants inscrits, a décidé d'approuver la coopération avec la banque coopérative VDK.

NewB avait été contrainte de cesser ses activités bancaires en octobre l'an dernier, faute d'avoir pu réunir les 40 millions d'euros nécessaires pour conserver sa licence. Placée sous la supervision d'un administrateur judiciaire, la banque a toutefois proposé "in extremis" un rapprochement avec VDK.

La banque VDK reprendra la clientèle de NewB. Les deux partenaires vont conclure un accord exclusif par lequel NewB deviendra l'intermédiaire des clients francophones de la banque VDK, dont le siège se situe à Gand, en matière de services bancaires et d'investissement.

La décision a recueilli plus de 95% des voix parmi les coopérateurs individuels. Les investisseurs institutionnels ont voté à l'unanimité et le constat était pratiquement similaire en ce qui concerne les organisations de la société civile impliquées.

