Le Belge aime toujours remplir sa tirelire, mais l'inflation galopante a quelque peu réduit sa capacité d'épargne au deuxième semestre 2021, ressort-il d'un tour de table des principales banques lundi.

Les comptes d'épargne réglementés de BNP Paribas Fortis (Fintro inclus), leader du marché, totalisaient 66,67 milliards d'euros au 31 décembre. C'est un peu moins qu'un an auparavant, quand un peu plus de 70 milliards s'y trouvaient. La baisse s'explique principalement par la limite à 250.000 euros fixée par la banque sur ce type de comptes en avril. Néanmoins, l'inflation et les prix de l'énergie ont également réduit la capacité d'épargne au second semestre, selon une porte-parole de la banque.

Du côté de KBC, l'épargne a légèrement augmenté. Un total de 57,17 milliards d'euros se trouvaient sur les comptes d'épargne réglementés de KBC et CBC fin décembre, soit 6% de plus qu'un an plus tôt (3,38 milliards). Là aussi, on constate que les clients ont principalement épargné au premier semestre.

Les comptes d'épargne chez Belfius ont gonflé de quelque 300 millions d'euros, pour atteindre un montant de 48,2 milliards d'euros fin d'année. "L'inflation élevée a entraîné la chute du pouvoir d'achat des ménages, de telle sorte qu'ils épargnent moins", explique la banque, en outre, une modification des produits a également eu un impact sur l'encours des comptes d'épargne.

Du côté d'ING, le montant sur les comptes d'épargne était légèrement plus bas au 31 décembre qu'un an auparavant, passant de 35,06 milliards d'euros à 34,9 milliards.

La stabilité était également de mise chez Argenta, avec une légère hausse pour passer de 28,42 milliards d'euros à 29,95 milliards. Là aussi, on a constaté une pression sur la capacité d'épargne des consommateurs en deuxième partie d'année.

Les comptes d'épargne réglementés du groupe Crelan (Crelan, AXA Bank et Europabank) se sont alourdis de 600 millions d'euros sur l'année (+2,06%).

L'épargne rapportera un peu plus en 2023, la plupart des banques ayant récemment annoncé un relèvement des taux.

